más visitadas
7653
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
5672
clics
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
5565
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
4046
clics
"Ojo con la pulsera de Falange"
4967
clics
Stephen King se burla de la cara de Trump en X
más votadas
565
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
444
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
603
Dirigentes de Vox se hacen pasar por víctimas de la DANA para incendiar Paiporta contra Sánchez
472
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años
340
María, víctima de ETA y en silla de ruedas, acosada por un fondo para que abandone su casa
7
meneos
30
clics
Rescatadas 27 aves capturadas ilegalmente y vendidas en Leganés por un menor
Un menor de edad ha sido denunciado por venta fraudulenta de 27 jilgueros en Leganés. Se trata de una especie silvestre protegida.
aves
capturas
menor
leganés
6 comentarios
#1
javibaz
Este no le tiene miedo a la gripe aviar. No podía haber elegido peor temporada
1
K
27
#2
devilinside
Menudo gilipollas. Se podía ganar mejor la vida vendiendo pollos de los otros
0
K
12
#3
mikhailkalinin
#2
Te pasas de la raya.
0
K
10
#4
devilinside
#3
Hay que tener siempre marcada una línea de actuación
0
K
12
#5
mikhailkalinin
#4
Y grandes aspiraciones
0
K
10
#6
Quillotro
#2
Querras decir "Menudooo.... pájaro"
0
K
18
