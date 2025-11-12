edición general
Rescatadas 27 aves capturadas ilegalmente y vendidas en Leganés por un menor

Un menor de edad ha sido denunciado por venta fraudulenta de 27 jilgueros en Leganés. Se trata de una especie silvestre protegida.

javibaz
Este no le tiene miedo a la gripe aviar. No podía haber elegido peor temporada
devilinside
Menudo gilipollas. Se podía ganar mejor la vida vendiendo pollos de los otros
mikhailkalinin
#2 Te pasas de la raya.
devilinside
#3 Hay que tener siempre marcada una línea de actuación
mikhailkalinin
#4 Y grandes aspiraciones xD xD
#6 Quillotro
#2 Querras decir "Menudooo.... pájaro"
