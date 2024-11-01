edición general
8 meneos
84 clics
Réquiem por el Senado

Réquiem por el Senado

Juan Cano Bueso, catedrático de Derecho Constitucional, firma este excelente artículo en el que analiza en qué ha convertido el PP a la Cámara Alta.

| etiquetas: juan cano bueso , catedrático derecho constitucional , senado , opinión
6 2 0 K 89 politica
3 comentarios
6 2 0 K 89 politica
Desideratum #2 Desideratum *
Ni siquiera hace falta leer el artículo.

Cualquier institución por donde haya pasado el PP con mayoría absoluta ha sido arrasada inmisericordemente de cualquier vestigio democrático. Su único plan es convertirla en su cortijo particular para vampirizarla, sanguijulearla y succionarla como un parásito de una voracidad sin límites. Y si no puede conseguirlo completamente la transforma en un circo de payasos hostiles con muy mala hostia y peor sentido del humor.

No hay nada por donde haya pasado…   » ver todo el comentario
3 K 60
Asimismov #3 Asimismov
en la presente Legislatura el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta en la segunda Cámara, el Senado se ha convertido en el vertedero donde dicho partido deposita la basura política que no puede tramitar en el Congreso de los Diputados
0 K 13
#1 Horkid
Si no se elimina, la solucion es votar al partido Escaños en Blanco, que deja vacios los escaños optenidos escanos.org/
0 K 11

menéame