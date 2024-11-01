El repunte fotovoltaico reduce el precio de la electricidad un 21% en plena crisis energética mundial

El precio diario del mercado mayorista (POOL) en España promedió en marzo 41,77 €/MWh, un 21,2% menos que hace un año (53,03 €/MWh). Frente a febrero (16,41 €/MWh, segundo mínimo histórico), el precio fue un 155,33% superior, según el último informe de mercado de Grupo ASE. Aunque el precio mayorista cayó en términos interanuales, el fuerte incremento de los costes del sistema amortiguó ese descenso y elevó el precio medio final provisional hasta 70,42 €/MWh, por encima de marzo de 2025 (68,45 €/MWh).