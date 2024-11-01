Los republicanos del Senado de Minnesota proponen añadir el «síndrome de trastorno por Trump» a la definición de enfermedad mental (Eng)

Un proyecto de ley del Senado de Minnesota propone reconocer el síndrome de trastorno por Trump (TDS) como una enfermedad mental según la legislación estatal. Definido como un «ataque agudo de paranoia» en respuesta a las políticas de Donald Trump, los síntomas incluyen hostilidad verbal, incapacidad para distinguir diferencias políticas y otros.
| etiquetas: minesotta , trump , síndrome de trastorno por trump , eeuu
Relacionada:
www.meneame.net/story/republicano-presento-proyecto-ley-sobre-sindrome