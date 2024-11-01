edición general
Los republicanos del Senado de Minnesota proponen añadir el «síndrome de trastorno por Trump» a la definición de enfermedad mental (Eng)

Los republicanos del Senado de Minnesota proponen añadir el «síndrome de trastorno por Trump» a la definición de enfermedad mental (Eng)

Un proyecto de ley del Senado de Minnesota propone reconocer el síndrome de trastorno por Trump (TDS) como una enfermedad mental según la legislación estatal. Definido como un «ataque agudo de paranoia» en respuesta a las políticas de Donald Trump, los síntomas incluyen hostilidad verbal, incapacidad para distinguir diferencias políticas y otros.

themarquesito
Lo siguiente será decretar por ley que el número pi tiene un valor exacto de 3.
tednsi
#1 No les des ideas.
angelitoMagno
Hay gente que defiende a Trump que llama dictador a Sánchez. Eso también tiene un nombre.
harverto
Y ahí está el síndrome STGCPVAT, Ser Tan Gilipollas Como Para Votar A Trump, que tiene un gran número de víctimas, y de hecho, se podría considerar pandemia.
jm22381
Políticos reescribiendo el DSM-5 :-S
hazardum
Trump tiene algún tipo de demencia, no se en qué estadio, pero algo le pasa. Siempre ha sido así, pero ahora no tiene filtro ninguno hasta para lo más cotidiano y mundano.
