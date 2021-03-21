La República de Slowjamastan, la micronación fundada en California por un excéntrico "sultán" que ya tiene 25.000 ciudadanos

Es la más nueva micronación del mundo, ocupa cuatro y media hectáreas en un área desértica cerca de la ciudad San Diego donde todos los visitantes del mundo están bienvenidos, afirma su sultán. En este "país", los crocs (zapatillas plásticas populares) están constitucionalmente vetadas. Se prohíbe por ley enviar un correo electrónico a múltiples destinatarios. El exceso de velocidad está permitido, pero sólo si estás apuradamente llevando tacos a casa. El animal nacional es el mapache.