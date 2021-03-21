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La República de Slowjamastan, la micronación fundada en California por un excéntrico "sultán" que ya tiene 25.000 ciudadanos

La República de Slowjamastan, la micronación fundada en California por un excéntrico "sultán" que ya tiene 25.000 ciudadanos

Es la más nueva micronación del mundo, ocupa cuatro y media hectáreas en un área desértica cerca de la ciudad San Diego donde todos los visitantes del mundo están bienvenidos, afirma su sultán. En este "país", los crocs (zapatillas plásticas populares) están constitucionalmente vetadas. Se prohíbe por ley enviar un correo electrónico a múltiples destinatarios. El exceso de velocidad está permitido, pero sólo si estás apuradamente llevando tacos a casa. El animal nacional es el mapache.

| etiquetas: slowjamastan , micronación , california
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5 comentarios
7 1 0 K 61 actualidad
ombresaco #1 ombresaco
aunque esta parece más un proyecto artístico que otra cosas, sí que ha habido casos serios.

Para quien le interes el tema de las micronaciones: www.meneame.net/story/republica-isla-rosas-rara-historia-plataforma-es.

Dicen que es la única guerra en el siglo XX que Italia ha ganado ;)
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
#1 Italia ganó la Primera Guerra Mundial.
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ombresaco #3 ombresaco
#2 cierto, su matiz tendrá en la explicación para que les cuadre. Pero no es algo que me haya inventado yo

revista07500.com/2021/03/21/el-insulo-de-la-rozoj-o-la-unica-guerra-qu
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hackerman #4 hackerman *
En algunos países vas a la cárcel y te persiguen abogados cristianos por opinar sobre seres imaginarios...al menos alli estan prohibidas las crocks.
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menéame