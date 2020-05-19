Repsol se reúne con la Casa Blanca para despejar su futuro en Venezuela

Repsol es, tras la americana Chevron, una de las petroleras que más se juega en Venezuela. Pide a Trump que le deje sacar petróleo como ha hecho con Chevron, aunque lo deba llevar a EEUU. Repsol tiene previsto mantener durante estos días un encuentro al máximo nivel con representantes de la Casa Blanca para despejar, de forma urgente, su situación en Venezuela.