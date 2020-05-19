edición general
3 meneos
7 clics
Repsol se reúne con la Casa Blanca para despejar su futuro en Venezuela

Repsol se reúne con la Casa Blanca para despejar su futuro en Venezuela

Repsol es, tras la americana Chevron, una de las petroleras que más se juega en Venezuela. Pide a Trump que le deje sacar petróleo como ha hecho con Chevron, aunque lo deba llevar a EEUU. Repsol tiene previsto mantener durante estos días un encuentro al máximo nivel con representantes de la Casa Blanca para despejar, de forma urgente, su situación en Venezuela.

| etiquetas: repsol , venezuela , eeuu
3 0 0 K 46 actualidad
7 comentarios
3 0 0 K 46 actualidad
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Y la derecha española aplaudiendo con las orejas las injerecias contra los intereses de España:

19/05/2020: EEUU amenaza a Repsol con sanciones devastadoras si no abandona Venezuela
3 K 48
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Consejo: que lleve algo dorado al tirano
0 K 20
manzitor #1 manzitor
Cada cual arrima el ascua a su sardina
0 K 11
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 supongo que van a tratar que no les roben todas sun inversiones.
Aquí se hacían chistes con el típico "expropiese" chavista. Y ahora mira.
0 K 11
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Espero que lleven rodilleras y babero...
0 K 10
#4 Grahml
#2 Las llevan, no te preocupes por eso.

Viene ya siempre en el kit de CEO carroñero.
0 K 20
Noeschachi #7 Noeschachi
#2 En este contexto lamer pollas es contratar a Halliburton para todos los servicios auxiliares. Ahí es donde esta la pasta en el negocio y ademas son buenos donantes de campaña
0 K 11

menéame