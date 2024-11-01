Repita en voz alta, majestad: "Dic-ta-du-ra"

Este tiempo de, digamos, convivencia lo vincula el rey con las cinco décadas de periodo monárquico, desde la coronación de su padre hasta hoy. Según el relato de Zarzuela, existe una comunión convivencia-monarquía-democracia en la que España ha vivido en el último medio siglo. Sin embargo, Felipe VI ha hecho piruetas dialécticas para no nombrar en ningún momento el concepto 'dictadura'. Como si no fuera una sucesión histórica necesaria: de la dictadura franquista surgió la monarquía borbónica que se restauró en España por voluntad de Franco...