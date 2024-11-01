edición general
Repita en voz alta, majestad: "Dic-ta-du-ra"

Este tiempo de, digamos, convivencia lo vincula el rey con las cinco décadas de periodo monárquico, desde la coronación de su padre hasta hoy. Según el relato de Zarzuela, existe una comunión convivencia-monarquía-democracia en la que España ha vivido en el último medio siglo. Sin embargo, Felipe VI ha hecho piruetas dialécticas para no nombrar en ningún momento el concepto 'dictadura'. Como si no fuera una sucesión histórica necesaria: de la dictadura franquista surgió la monarquía borbónica que se restauró en España por voluntad de Franco...

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Porque va a decir la palabra dictadura si su padre fue puesto ahí por el dictador. No? Sería un poco raro
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La coyuntura histórica, la presión popular y el contexto internacional hicieron que la monarquía fuera irremediablemente de la mano de la democracia. Cincuenta años después, Felipe VI ha evitado nombrar a la dictadura en su discurso. Lo que no se nombra, deja, en cierta medida, de existir. Sin dictadura, por tanto, tampoco hay víctimas del franquismo a las que reparar ni mención a ellas en la alocución real de este miércoles por la noche. La memoria democrática, por otro lado tan

Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Como republicano, he de admitir que el discurso de ayer me pareció bastante acertado. Eso sí, inútil, nadie presta atención a una figura representativa.
nitsuga.blisset #4 nitsuga.blisset
Es que para su familia, más que una dictadura, fue una agencia de colocación.
#3 Shoemaker
"que se restauró en España por voluntad de Franco"

Error, se restauró por la voluntad de los españoles que votaron en las elecciones generales de 1977 a un poder legislativo que aprobó la constitución, luego aprobó en referéndum por aplastante mayoría esa misma constitución, y luego lleva 50 años votando en todas las elecciones a partidos que promueven mantener la jefatura del estado en el rey

A llorar a la llorería los infraseres golpistas que después de 50 años no son capaces de aceptar los resultados de las elecciones
