Repita en voz alta, majestad: "Dic-ta-du-ra"

Este tiempo de, digamos, convivencia lo vincula el rey con las cinco décadas de periodo monárquico, desde la coronación de su padre hasta hoy. Según el relato de Zarzuela, existe una comunión convivencia-monarquía-democracia en la que España ha vivido en el último medio siglo. Sin embargo, Felipe VI ha hecho piruetas dialécticas para no nombrar en ningún momento el concepto 'dictadura'. Como si no fuera una sucesión histórica necesaria: de la dictadura franquista surgió la monarquía borbónica que se restauró en España por voluntad de Franco...
| etiquetas: monarquia , franco
Error, se restauró por la voluntad de los españoles que votaron en las elecciones generales de 1977 a un poder legislativo que aprobó la constitución, luego aprobó en referéndum por aplastante mayoría esa misma constitución, y luego lleva 50 años votando en todas las elecciones a partidos que promueven mantener la jefatura del estado en el rey
A llorar a la llorería los infraseres golpistas que después de 50 años no son capaces de aceptar los resultados de las elecciones