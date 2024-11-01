De una reordenación urbanística al realojo de la población: el Colegio de Biólogos pide un "repliegue" tras la Dana

Sobre estas cuestiones reflexiona un informe del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, publicado el pasado mes de junio, que pone sobre la mesa un Plan de Regeneración Territorial que, más allá de priorizar las actuaciones de renaturalización de cauces frente a obras hidráulicas, incluye un "genuino repliegue" de la sociedad. Un movimiento que debería ser "ordenado, progresivo, inclusivo y no discriminatorio" y que debería llevarse a cabo en muchos ámbitos: desde la relocalización de infraestructuras y servicios
Ellos saben lo que les conviene, por eso en las próximas elecciones votarán PP+ VOX, así ya no existirá esta tontería del cambio climático. Por ley. Será una bonita y maravillosa ley, más bonita de lo que nunca antes hayan visto ustedes.
Nadie se va a arriesgar a perder unas elecciones por dar malas noticias. Electoralmente sale más a cuenta vivir con las catástrofes.