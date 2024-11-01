Renfe prepara un macrocontrato de casi 1.000 millones de euros con grandes empresas de autobuses como Alsa o Avanza

La empresa pública de transporte Renfe ha puesto en marcha una licitación valorada en casi 1.000 millones de euros para garantizar el transporte de viajeros por carretera cuando el tráfico ferroviario se interrumpe por obras, incidencias o fenómenos meteorológicos. El contrato, que llega hasta los 923,3 millones de euros + IVA, contempla la creación de una empresa conjunta con un operador que permita disponer de flotas y conductores de forma estable para cubrir estos servicios alternativos. Alsa o Avanza, se postulan como principales candidatas