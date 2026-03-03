edición general
4 meneos
9 clics
Renfe saltará al autobús con empresa propia ante el coste de operar con cortes previstos en las vías

Renfe saltará al autobús con empresa propia ante el coste de operar con cortes previstos en las vías

De la red ferroviaria a la carretera. La operadora pública Renfe va a entrar en el transporte en autobús, junto a un socio con experiencia, para atender de forma directa las incidencias previstas en los próximos años por obras de mejora o causas sobrevenidas, especialmente en las redes de Cercanías.

| etiquetas: renfe , autobus , vias , trenes
4 0 0 K 95 trenes
20 comentarios
4 0 0 K 95 trenes
servalred #10 servalred
Ya teníamos una empresa pública de autobuses que servía a RENFE, y que privatizó Aznar, Enatcar se llama.
2 K 46
themarquesito #13 themarquesito
#10 Que pasó a manos de ALSA, empresa que pertenece al grupo británico Mobico
0 K 20
Barney_77 #5 Barney_77
#4 Lo pagaremos todos....
2 K 39
Barney_77 #1 Barney_77
Como lo deben ver para que sepan que va a ser mas rentable montar una empresa de autobuses...
2 K 34
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 E imagino que pretenden que lo paguen otros.
0 K 17
Skiner #6 Skiner
#1 Es que contratar autobuses de otras compañías es una ruina, tiene sentido.
0 K 7
Barney_77 #8 Barney_77
#6 Si tuvieran bien las infraestructuras no tendrias que contratar autobuses excepto en casos puntuales...
0 K 19
Skiner #9 Skiner *
#8 Estan hablando de eso, esto es para casos puntuales, para atender las incidencias, las obras de mejora o causas sobrevenidas como desastres climatológicos.
1 K 27
Barney_77 #11 Barney_77
#9 No te montas una empresa unicamente para casos puntuales a no ser que preveas que los "casos puntuales" van a ser de todo menos "puntuales"
0 K 19
Skiner #15 Skiner *
#11 Lee a #7 y verás como si se hace en otros paises nada sospechosos de ser chapuceros con normalidad.
Lo raro es que no se haya hecho aquí antes.
0 K 7
Barney_77 #17 Barney_77
#15 Pues nada, decision estrategica de RENFE que reafirma su confianza en la infraestructura y su material.
0 K 19
Skiner #19 Skiner *
#17 Han llegado a la conclusión de que tienen que reforzar el tema porque muchas infraestructuras estan viejas, necesitan reparar o modernizar, o sufren sabotajes (robos) o desgracias y tienen que reforzar el tema para dar el mejor servicio posible a la gente, y la manera actual de contratar autobuses de otras compañías esta siendo una ruina.
No se donde esta la pega en detectar una deficiencia y cambiar las cosas para tratar de hacerlo mejor.
0 K 7
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#15 Bueno, a ver, los alemanes son muy eficientes en hacer creer a los demás que son eficientes y trabajadores, pero después ...
0 K 17
Skiner #20 Skiner
#18 Pinta de serios y enfadados ya tienen de serie :troll:
0 K 7
#7 Drazul *
#1 En Alemania, la empresa pública de trenes (DBahn) también tiene autobuses. Y de hecho esa empresa es la que se encarga de las rutas de autobuses donde no hay empresa privada que lo haga, incluidas las rutas urbanas.

Y esos autobuses son los que hacen las rutas de tren si hay problemas en las vías.
1 K 30
Skiner #12 Skiner
#7 Lógico y normal, los Alemanes son eficientes.
0 K 7
Barney_77 #16 Barney_77
#12 Pufff... Te darias cuenta de que no es asi si alguna vez hubieras pillado un tren en Alemania
0 K 19
#14 groucha
El tren autobús vive en España el mejor momento de su historia.
1 K 29
makinavaja #2 makinavaja
Da mucha confianza en el tren... :-D :-D :-D
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
...como estan las carreteras...la de salfuman que debemos gastar para invertir y hacer una purga de las buenas, de las que harian sonrojar al mismisimo Stalin...para empezar a solucionar las cosas
0 K 8

menéame