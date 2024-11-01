edición general
Renfe cesa a su directora de Innovación y paraliza la compra de 30 trenes de alta velocidad

Renfe ha cesado a su directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, Sonia Araújo, en una decisión calificada como de gestión ordinaria por parte del operador público ferroviario. Paralelamente Renfe ha paralizado temporalmente la compra de los nuevos trenes de alta velocidad que tenía previsto encargar. Fuentes del operador público ferroviario han aclarado que no se trata de un cambio definitivo en los planes de inversión, sino de una priorización de recursos ante la situación de emergencia.

Uge1966 #1
«...no se trata de un cambio definitivo en los planes de inversión, sino de una priorización de recursos ante la situación de emergencia.»

Pues claro. Más dinero para mantenimiento. Lo que evidencia que SI, era un problema de mantenimiento.
pitercio #4 *
Se lo van a gastar en renovar los cambios de vía y poner algún sensor o algo, no se les vuelva a ir medio tren por otra vía. Además, si hay que ir más lento en tanto lo revisas, no necesitas alta velocidad.
#2 mancebador
Que magnífico, magnífico, trabajo del ministro Puente. xD
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
"una priorización de recursos ante la situación de emergencia"

Tiene que ser un bulo de la fachosfera, no puede existir una situación de emergencia ya que Óscar Puentes me ha dicho que la red ferroviaria está en perfectas condiciones y renovada en su totalidad
