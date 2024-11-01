Renfe cesa a su directora de Innovación y paraliza la compra de 30 trenes de alta velocidad

Renfe ha cesado a su directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, Sonia Araújo, en una decisión calificada como de gestión ordinaria por parte del operador público ferroviario. Paralelamente Renfe ha paralizado temporalmente la compra de los nuevos trenes de alta velocidad que tenía previsto encargar. Fuentes del operador público ferroviario han aclarado que no se trata de un cambio definitivo en los planes de inversión, sino de una priorización de recursos ante la situación de emergencia.