El relicario de oro desde el que se expone el cráneo de María Magdalena

Se cuenta que dentro había polvo, un papiro y los restos intactos de María. Algunos historiadores defienden que al abrir el ataúd, donde se inscribe la frase “Aquí reposa el cuerpo bendito de María Magdalena”, se pudo respirar “un maravilloso olor a perfume”. Este increíble relicario, construido en el siglo XIX, pesa unos 400 kilogramos y puede verse en la cripta, detrás de una vitrina a prueba de balas.
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Más por lo que hay detrás del objeto a venerar que al propio objetivo en sí.
palomoEspíritu Santo.
x.com/LindaneAne/status/2038598296436949047?s=20
es.wikipedia.org/wiki/Santo_Prepucio
¿Hay tantos cráneos de esta señora como de juan el bautista (16 según el ultimo recuento)?
(O los 17 prepucios de jesus, que telita...da para un par de alforjas). Que no es de estrañar , teniendo 3 cordones umbilicales la criatura.
Pero nada supera al estornudo del espíritu santo capturado en una botella,guardado en el vaticano