El relicario de oro desde el que se expone el cráneo de María Magdalena

Se cuenta que dentro había polvo, un papiro y los restos intactos de María. Algunos historiadores defienden que al abrir el ataúd, donde se inscribe la frase “Aquí reposa el cuerpo bendito de María Magdalena”, se pudo respirar “un maravilloso olor a perfume”. Este increíble relicario, construido en el siglo XIX, pesa unos 400 kilogramos y puede verse en la cripta, detrás de una vitrina a prueba de balas.