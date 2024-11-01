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El relicario de oro desde el que se expone el cráneo de María Magdalena

El relicario de oro desde el que se expone el cráneo de María Magdalena

Se cuenta que dentro había polvo, un papiro y los restos intactos de María. Algunos historiadores defienden que al abrir el ataúd, donde se inscribe la frase “Aquí reposa el cuerpo bendito de María Magdalena”, se pudo respirar “un maravilloso olor a perfume”. Este increíble relicario, construido en el siglo XIX, pesa unos 400 kilogramos y puede verse en la cripta, detrás de una vitrina a prueba de balas.

| etiquetas: maría magdalena , relicario , cráneo
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #5 themarquesito
El cráneo fue analizado pero no le hicieron la prueba del C14, no vaya a ser una de tantas reliquias de pega de esas que surgieron en la Edad Media
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vertedero_de_rojos #7 vertedero_de_rojos
#5 lo único cierto de este cuento es que todo el que le gusta la carne fresca entra en la secta para tener buffet libre de colitas
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HAL9K #11 HAL9K
#5 ¿Pero hay alguna reliquia que no sea de pega?
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themarquesito #12 themarquesito *
#11 Las de santos posteriores al siglo XII, como san Francisco de Asís, santa Catalina de Siena, o santa Teresa de Jesús, tienen buena trazabilidad
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HAL9K #13 HAL9K
#12 Me refería al concepto de reliquia. Por aquello de sus virtudes, sus cualidades y facultades milagrosas.
Más por lo que hay detrás del objeto a venerar que al propio objetivo en sí.
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Spirito #4 Spirito
También conservan como reliquia, en un frasquito, el suspiro del palomo Espíritu Santo. :hug:
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antesdarle #2 antesdarle
la verdad que impresiona
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asola33 #1 asola33
Y, el cipote de Adan, ¿no lo han encontrado?
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Ratoncolorao #3 Ratoncolorao *
#1 Eso no, pero sí que existe el Santo Prepucio de Jesús...
es.wikipedia.org/wiki/Santo_Prepucio
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makinavaja #8 makinavaja
#3 ¿Uno? Hay un montón de prepucios de Jesus... para hacerte un par de cazadoras creo que llegan.. xD xD xD
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vertedero_de_rojos #6 vertedero_de_rojos
#1 el de adan no se, pero el de los curas si buscas estarán dentro de algún niño
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LoboAsustado #10 LoboAsustado
Pero ¿es el cráneo de cuando tenia 6 años, o ya de adulta?
¿Hay tantos cráneos de esta señora como de juan el bautista (16 según el ultimo recuento)?
(O los 17 prepucios de jesus, que telita...da para un par de alforjas). Que no es de estrañar , teniendo 3 cordones umbilicales la criatura.
Pero nada supera al estornudo del espíritu santo capturado en una botella,guardado en el vaticano xD
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menéame