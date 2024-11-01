Reino Unido teme ser congelado por lucrativos acuerdos "hechos en Europa" por parte de Francia (IN)

Poner nuevas “barreras” entre la UE y el Reino Unido dañará a las empresas europeas y evitará que el continente compita con China, advirtió el Secretario de Negocios. Peter Kyle se ha comprometido a presionar a las potencias europeas, lideradas por Francia, para no excluir a Gran Bretaña de un esquema “Hecho en Europa” que los ministros temen que desacelere el progreso del “reinicio” posterior al Brexit de las relaciones a través del Canal.
| etiquetas: uk , brexit , ue , barreras
- Sistema métrico decimal
- Conducir por el lado correcto
- Euro
- Aprender un segundo idioma
Opcionales
- Parar ya con eso de los balcones
- Aprender a cocinar
Sistema métrico decimal"
Los hijos de la Pérfida Albión lo usan desde hace mucho ya. Los que quedan anclados a los sistemas medievales de medida son sus hijitos predilectos.
Pero es de destacar que no usan esa perfidia del fahrenheit.