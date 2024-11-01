edición general
Reino Unido teme ser congelado por lucrativos acuerdos "hechos en Europa" por parte de Francia (IN)

Poner nuevas “barreras” entre la UE y el Reino Unido dañará a las empresas europeas y evitará que el continente compita con China, advirtió el Secretario de Negocios. Peter Kyle se ha comprometido a presionar a las potencias europeas, lideradas por Francia, para no excluir a Gran Bretaña de un esquema “Hecho en Europa” que los ministros temen que desacelere el progreso del “reinicio” posterior al Brexit de las relaciones a través del Canal.

#1 sliana
aqui las puertas se cierran por dentro. no haber salido.
#3 ernovation
No haber brexificado la cosa. Siempre pueden volver, pero yo les pongo condiciones

- Sistema métrico decimal
- Conducir por el lado correcto
- Euro
- Aprender un segundo idioma

Opcionales
- Parar ya con eso de los balcones
- Aprender a cocinar
#4 Free_palestine
#3 y la devolución de Gibraltar :troll:
#8 ernovation
#4 Eso hay que reclamarlo al reino de aragón.
#6 Mikhail
#3 "- Sistema métrico decimal"
Los hijos de la Pérfida Albión lo usan desde hace mucho ya. Los que quedan anclados a los sistemas medievales de medida son sus hijitos predilectos. :roll:
#7 ernovation
#6 Noooo lo suficiente. Todavía están las malditas yards.

Pero es de destacar que no usan esa perfidia del fahrenheit.
#9 Forestalx
#3 Añado PAC.
#5 Gry
Habrá que clarificar que los acuerdos son "Hecho en la UE" no vaya a ser que después de los ingleses se quieran colar los rusos. :-P
#2 g3_g3
Pues que no se hubieran brexido. :palm:
