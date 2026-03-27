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Reino Unido: se presenta plan para ofrecer "electricidad gratuita" a los propietarios de viviendas en lugar de apagar los aerogeneradores [EN]

Reino Unido: se presenta plan para ofrecer "electricidad gratuita" a los propietarios de viviendas en lugar de apagar los aerogeneradores [EN]

Cuando el viento es demasiado fuerte se produce más energía de la que se necesita, generando congestión en la red. Muchos parques eólicos están en lugares remotos, lo que dificulta el transporte. "Como resultado pagamos para producir la energía de nuevo, a menudo con combustibles fósiles contaminantes, además de pagar para que se apague la energía eólica".“En lugar de pagar a los parques eólicos para que se apaguen, estamos probando un sistema en el que las personas que viven cerca de estas zonas obtengan electricidad más barata, o gratuita”.

| etiquetas: reino unido , energía eólica , viento , sobre oferta , precio , gratuita
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2 comentarios
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#2 Pitchford
Aquí a mediodía, cuando sobra potencia a espuertas y hay que parar la mitad de las solares y a veces las eólicas, con precios de mercado negativos, meten los máximos peajes, para que apagemos todos los aparatos que podamos. Los de la CNMC son unos inútiles.
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Lo que es incomprensible es que se le pague a un parque eolico por parar.
¿Acaso se le paga a una central térmica o a una hidráulica por parar?
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menéame