Reino Unido ensaya el control por GPS a personas condenadas por hurtos menores

La policía del condado de Sussex ha iniciado un programa inédito en el Reino Unido que obliga a personas condenadas por hurtos en tiendas a portar pulseras electrónicas con geolocalización durante un año, informó Antena 3 Noticias. Los primeros casos son los de Barry Farthing, de 41 años, y Victoria Hale, de 50, ambos de zonas del sur inglés afectadas por altos índices de pobreza. Las pulseras permitirán rastrear sus movimientos y alertar a la policía si se acercan a áreas con supermercados o comercios.
| etiquetas: reino unido , gps , hurtos , ladrones , pulseras
Y por lo que indican tener alertas automatizadas si incumplen órdenes de alejamiento de ciertos comercios.
Si tiene que ir la policía es por que ya se ha cometido el delito, ya sea por una denuncia del comercio o por que el gps indica, por la mera posición, que se ha cometido un delito, que es lo que ocurre cuando se incumple una orden de alejamiento.