Reino Unido ensaya el control por GPS a personas condenadas por hurtos menores

La policía del condado de Sussex ha iniciado un programa inédito en el Reino Unido que obliga a personas condenadas por hurtos en tiendas a portar pulseras electrónicas con geolocalización durante un año, informó Antena 3 Noticias. Los primeros casos son los de Barry Farthing, de 41 años, y Victoria Hale, de 50, ambos de zonas del sur inglés afectadas por altos índices de pobreza. Las pulseras permitirán rastrear sus movimientos y alertar a la policía si se acercan a áreas con supermercados o comercios.

comentarios
#1 Pitchford
Pues ya pueden aumentar la plantilla de policías si se extiende este método de control y seguimiento..
sorrillo #4 sorrillo *
#1 Entiendo que el objetivo será que si les pillan por otros robos poder mirar su historial de movimientos para asociarlos con éstos y anteriores.

Y por lo que indican tener alertas automatizadas si incumplen órdenes de alejamiento de ciertos comercios.
#5 Pitchford
#4 Lo primero puede ser útil para completar el historial, pero lo de las alertas a la policía cada vez que entren en un comercio, si es para que vaya la policía, no lo veo. Lo de que sean sólo para comercios con orden de alejamiento, que podría ser más razonable, no lo dice la noticia.
sorrillo #6 sorrillo *
#5 Es que no tiene sentido si no es con orden de alejamiento, entiendo que el juez les prohíbe acudir a los comercios que han robado durante cierto tiempo y de ahí el control gps, de lo contrario sería un absurdo.

Si tiene que ir la policía es por que ya se ha cometido el delito, ya sea por una denuncia del comercio o por que el gps indica, por la mera posición, que se ha cometido un delito, que es lo que ocurre cuando se incumple una orden de alejamiento.
#2 Cincocuatrotres
Nos pondrán gps a todos, es el sueño del globalismo.
Gry #3 Gry
#2 spoiler: ya lo llevamos.
