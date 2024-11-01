Reino Unido y EEUU disparan el beneficio y las inversiones de Iberdrola a cifras récord

Gracias a su negocio internacional y focalizado principalmente en redes y con una importante fortaleza financiera, la compañía prevé un aumento de dos dígitos respecto al beneficio neto ajustado de 2024.
Las redes se llevan la palma
El incremento del beneficio ha venido impulsado principalmente por el aumento de las inversiones, el buen comportamiento del negocio de redes y la mejora de los nuevos marcos regulatorios.
De los 9.000 millones de euros de inversión, más del 60% corresponden a inversiones realizadas en Reino Unido y Estados Unidos.
| etiquetas: iberdrola , eeuu , reino unido , redes
Un buen Gobierno de España habría creado en 2019 tras echar a los derechistas una empresa pública de energía, abandonado toda concesión a mierdas como Iberdrola y, oye, no hace falta incurrir in Chavismos ni expropiar a nadie: que se la lleven a USA o a Qatar, a donde realmente pertenece, y los españoles a disfrutar de electricidad a precio de coste de generación y mantenimiento.
Iberdrola es empresa privada desde 1904 y fijate a dónde ha llegado, es grande por ser una multinacional.
Cosa que nunca han sido nuestras empresas públicas
