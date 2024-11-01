edición general
Reino Unido y EEUU disparan el beneficio y las inversiones de Iberdrola a cifras récord

Gracias a su negocio internacional y focalizado principalmente en redes y con una importante fortaleza financiera, la compañía prevé un aumento de dos dígitos respecto al beneficio neto ajustado de 2024.
Las redes se llevan la palma
El incremento del beneficio ha venido impulsado principalmente por el aumento de las inversiones, el buen comportamiento del negocio de redes y la mejora de los nuevos marcos regulatorios.

De los 9.000 millones de euros de inversión, más del 60% corresponden a inversiones realizadas en Reino Unido y Estados Unidos.

comentarios
Supercinexin
Pues enhorabuena para Qatar Investment Authority, BlackRock y el Banco de Noruega, que son los propietarios mayoritarios de Iberdrola.

Un buen Gobierno de España habría creado en 2019 tras echar a los derechistas una empresa pública de energía, abandonado toda concesión a mierdas como Iberdrola y, oye, no hace falta incurrir in Chavismos ni expropiar a nadie: que se la lleven a USA o a Qatar, a donde realmente pertenece, y los españoles a disfrutar de electricidad a precio de coste de generación y mantenimiento.

El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Una empresa pública puede ser una auténtica ruina.
Iberdrola es empresa privada desde 1904 y fijate a dónde ha llegado, es grande por ser una multinacional.

Cosa que nunca han sido nuestras empresas públicas

Asimismov
#3 si no hubieses regalado la nacional ENDESA, con gran implantación en Sudamérica, a la estatal italiana ENEL, Iberdrola tampoco sería tan grande.

Findeton
#2 La mayoría de los ingresos vienen de afuera. Y no sé en base a qué vas a expropiar a la empresa. Aparte, de que en España no puedes expropiar sin dar un justiprecio y ahora mismo Iberdrola capitaliza por 116B de euros en la bolsa. ¿Realmente quieres que el estado español se gaste 116B en adquirir Iberdrola?

Malinke
Ya entonces va a bajar el precio del recibo en España para que aquí podamos celebrar que cada vez gane más, ¿no?


