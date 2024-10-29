Iberdrola gana 5.307 millones a septiembre y enfila unas ganancias y dividendo récord en 2025

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.307 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo supone una caída del 3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, afectado por las menores plusvalías en comparación con 2024, informó la compañía, que mejoró sus previsiones para 2025 y apunta a unas ganancias y dividendo récord al cierre del año.
No del beneficio obtenido por Iberdrola en el resto del mundo.
"El resultado operativo de Redes aumentó un 26% por mejores resultados en el Reino Unido y los Estados Unidos, mientras que el de Producción Renovable y Clientes cayó un 11%"
#2 Que vas a expropiar a Iberdrola en EEUU, Reino Unido, Brasil, Argentina
#4 Otro que no se ha enterado de que es una multinacional y que el mayor beneficio lo tiene en el extranjero
Pero si, en todos sitios las empresas electricas roban.
La segunda referencia la pones de un informe de abril de 2025 con datos del segundo semestre de 2024