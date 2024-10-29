Iberdrola gana 5.307 millones a septiembre y enfila unas ganancias y dividendo récord en 2025

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.307 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo supone una caída del 3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, afectado por las menores plusvalías en comparación con 2024, informó la compañía, que mejoró sus previsiones para 2025 y apunta a unas ganancias y dividendo récord al cierre del año.