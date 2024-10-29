edición general
Iberdrola gana 5.307 millones a septiembre y enfila unas ganancias y dividendo récord en 2025

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.307 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo supone una caída del 3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, afectado por las menores plusvalías en comparación con 2024, informó la compañía, que mejoró sus previsiones para 2025 y apunta a unas ganancias y dividendo récord al cierre del año.

Yonny #3 Yonny *
El beneficio viene de fuera de España, en su gran mayoría.
Viene.
1 K 27
pepel #1 pepel *
Seguiremos pagando los recibos de la luz, aunque vengan con subidas de precio. Y si no, apagón general.
1 K 26
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Si, eso depende de REE.
No del beneficio obtenido por Iberdrola en el resto del mundo.
"El resultado operativo de Redes aumentó un 26% por mejores resultados en el Reino Unido y los Estados Unidos, mientras que el de Producción Renovable y Clientes cayó un 11%"
Con más datos en elperiodicodelaenergia.com/reino-unido-y-eeuu-disparan-el-beneficio-y-

#2 Que vas a expropiar a Iberdrola en EEUU, Reino Unido, Brasil, Argentina xD xD xD
#4 Otro que no se ha enterado de que es una multinacional y que el mayor beneficio lo tiene en el extranjero
1 K 5
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#1 Exacto, seguiremos pagando los recibos de la luz más bajo de Europa, junto con Portugal.
www.luz-gas.es/info/precio-de-la-luz/en-europa/

 media
1 K 25
Barney_77 #7 Barney_77 *
#6 Tus datos estan bastante desactualizados infoenergia.es/luz/precio-luz-europa-hoy  media
1 K 24
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#7 De tu enlace: Estos son los precios de la luz para el mercado mayorista de ambos países, por lo que no son los precios definitivos que abonarán los consumidores por el consumo eléctrico de sus hogares.
0 K 14
Barney_77 #9 Barney_77
#8 Aqui tienes la imagen de la pagina que enlazan como fuente de datos en tu enlace. Para el dia de hoy. www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche  media
0 K 13
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#9 Pero vamos, que si estás defendiendo que Iberdrola y las eléctricas nos están robando, podemos llegar a un punto de entendimiento.
0 K 14
Barney_77 #13 Barney_77 *
#11 No, solo he contestado a tu afirmacion de que pagamos los recibos de luz mas baratos de europa con una imagen absolutamente desactualizada y que es erronea a dia de hoy.
Pero si, en todos sitios las empresas electricas roban.
1 K 27
Barney_77 #12 Barney_77
#10 Tu primera referencia es con datos de fecha 29.10.2024
La segunda referencia la pones de un informe de abril de 2025 con datos del segundo semestre de 2024
0 K 13
Imag0 #4 Imag0
IberRoba a pleno rendimiento.
1 K 24
tul #2 tul
expropiese!
1 K 23

