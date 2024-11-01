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El Reino Unido creará una fuerza naval conjunta con nueve países europeos como «complemento» de la OTAN (inglés)

El Reino Unido creará una fuerza naval conjunta con nueve países europeos como «complemento» de la OTAN (inglés)

El jefe de la Marina Real Británica ha anunciado que el Reino Unido ha acordado crear una fuerza naval unificada con nueve países europeos para disuadir futuras amenazas rusas procedentes de la «frontera marítima abierta» al norte. Incluye a los Países Bajos, los cinco países nórdicos y los tres países bálticos, siendo el Reino Unido su miembro con mayor presencia militar. Canadá también está considerando la posibilidad de adherirse, mientras algunos miembros de la OTAN ajustan su respuesta ante la creciente agresión rusa.

| etiquetas: reino unido , fuerza naval , países europeos
8 1 0 K 96 politica
9 comentarios
8 1 0 K 96 politica
makinavaja #2 makinavaja
...para disuadir futuras amenazas rusas.... Los piratas deben de tener una bola de cristal para ver el futuro... :troll: :troll:
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tul #4 tul
#2 mas bien es para amenazar a rusia.
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carakola #5 carakola
#4 Para agredirla diría yo. Esta gente gusta mucho de acusar a otros de lo que hacen ellos.
1 K 34
josde #6 josde
#2 Ellos como lameculos de los yanquis son parte de esa futura amenaza
0 K 20
cosmonauta #8 cosmonauta
#2 Otros llevan un parche en un ojo y 20 dioptrías en el otro.
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Andreham #1 Andreham *
"La creciente agresión rusa", esos rusos que desde que se disolvió la URSS hasta hace un par de años que "por lo que sea" decidieron invadir Ucrania han invadido todos estos países antes o tienen intención y capacidad para hacerlo:
2 K 39
Yoryo #3 Yoryo
Primer paso, división interna en NATO, después la desaparición, gracias UK :troll:
2 K 35
#7 pirat
Yo me sé de un par
que no paran de amenazar
agredir e invadir.

Será que la superioridad anglo legítima todo.
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#9 Donlixo
Visto el resultado tan malo que han dado los últimos barcos entregados a la Royal Navy será la única manera que tengan de salir al mar, en barcos de otros...
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menéame