El Reino Unido creará una fuerza naval conjunta con nueve países europeos como «complemento» de la OTAN (inglés)

El jefe de la Marina Real Británica ha anunciado que el Reino Unido ha acordado crear una fuerza naval unificada con nueve países europeos para disuadir futuras amenazas rusas procedentes de la «frontera marítima abierta» al norte. Incluye a los Países Bajos, los cinco países nórdicos y los tres países bálticos, siendo el Reino Unido su miembro con mayor presencia militar. Canadá también está considerando la posibilidad de adherirse, mientras algunos miembros de la OTAN ajustan su respuesta ante la creciente agresión rusa.