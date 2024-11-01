edición general
Reino Unido consigue un hito sin precedentes con energía de fusión ‘prácticamente ilimitada’: “Este es un momento crucial”

La empresa británica logra crear una reacción de fusión inercial de “alta ganancia”, acercando la energía limpia a la realidad comercial.

Rorschach_ #1 Rorschach_
Y algo como esto lo traen a través del As. :palm:
3
abnog #4 abnog
Errónea. Lo que han presentado es un 'paper' con un diseño y un proyecto a desarrollar. No han conseguido nada.
3
#5 anansi
#4 Vas a saber tú más de ciencia que un periódico deportivo.
1
cocolisto #7 cocolisto
No llega ni a la altura de una termomix.
0
jonolulu #2 jonolulu
El reactor nuclear milagroso de la semana
1
Veelicus #3 Veelicus
#2 A estos los llevo siguiendo hace tiempo y tienen buena pinta, no veo facil la escalabilidad industrial pero el modelo para obtener energia de fusion es sencillo y funciona.
firstlightfusion.com/media/first-light-fusion-publishes-first-plausibl
5

