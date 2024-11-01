·
Reino Unido consigue un hito sin precedentes con energía de fusión ‘prácticamente ilimitada’: “Este es un momento crucial”
La empresa británica logra crear una reacción de fusión inercial de “alta ganancia”, acercando la energía limpia a la realidad comercial.
tecnología
#1
Rorschach_
Y algo como esto lo traen a través del As.
3
K
51
#4
abnog
Errónea. Lo que han presentado es un 'paper' con un diseño y un proyecto a desarrollar. No han conseguido nada.
3
K
45
#5
anansi
#4
Vas a saber tú más de ciencia que un periódico deportivo.
1
K
26
#6
cocolisto
#5
0
K
20
#7
cocolisto
No llega ni a la altura de una termomix.
0
K
20
#2
jonolulu
El reactor nuclear milagroso de la semana
1
K
18
#3
Veelicus
#2
A estos los llevo siguiendo hace tiempo y tienen buena pinta, no veo facil la escalabilidad industrial pero el modelo para obtener energia de fusion es sencillo y funciona.
firstlightfusion.com/media/first-light-fusion-publishes-first-plausibl
5
K
91
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
