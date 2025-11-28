Reino Unido bloqueará la carne de cerdo fresca y otros productos españoles afectados en la frontera en medio de un brote de peste porcina africana (IN)

Reino Unido dijo el viernes que detendría temporalmente las importaciones de carne de cerdo de partes de España después de que el país confirmó sus primeros casos de peste porcina africana en poco más de tres décadas. Gran Bretaña es uno de los principales clientes de carne de cerdo de España, y la medida se produce cuando las autoridades de Madrid activaron medidas de emergencia en Cataluña.
