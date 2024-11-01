·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7669
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
5455
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
6280
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
3476
clics
Los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta EE.UU. (y cuánta llega por el Caribe)
5031
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
490
Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china
325
Netanyahu ordena “bombardeos contundentes” en Gaza después de acusar a Hamás de violar el acuerdo
323
Se expone el papel de Microsoft en el primer genocidio del mundo impulsado por IA, en Gaza [ING]
295
LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario
463
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
23
clics
Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares
El Gobierno británico ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con Vietnam sobre migración...
|
etiquetas
:
reino unido
,
vientam
8
1
0
K
102
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
102
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
concentrado
*
Nos está quedando un mundo que cada vez se parece más al que soñaba un señor cabreado con bigotito ridículo.
2
K
41
#2
Sawyer76
#1
Ya veo. Expulsar a inmigrantes ilegales es algo nazi que solo quieren los nazis. Solo en Meneame
6
K
44
#5
soberao
*
#2
Esto no es expulsar, sino pasarle "el muerto" a otro y que en Vietnam decidan si lo devuelven a su país, si lo fusilan, o lo dejan en la frontera y que vuelvan caminando a su tierra. Así fletan un avión charter a Vietnam lleno de inmigrantes mejor que deportarlos uno a uno a sus lugares de procedencia..
Es lo más bajo que se puede hacer. Esta gente da asco.
0
K
14
#8
Luiskelele
#5
sabes que es para devolver a vietnamitas irregulares, verdad?
0
K
10
#6
concentrado
*
#2
Hombre, meterlos en un zulo en la otra punta del mundo, en concreto en un país que no es suyo, lo veo un pelín nazi, sí.
Edito: sorry, pensé que los ingleses se unían a la táctica Meloni de enviar a Albania, o la de Trump de enviar a África. Si es una deportación a su propio país, puede ser criticable, pero no es nazi. Retiro lo dicho.
0
K
19
#4
soberao
#1
Y este es del partido laborista, que el nazi era el Boris Johnson, que este es "moderado", la madre que los parió.
0
K
14
#3
Aokromes
que raro que no los envien a australia
0
K
11
#7
Xenófanes
#3
Los australianos los envía a Nauru y Nauru no sé a donde pero con un poco de suerte igual de oca en oca vuelven al Reino Unido.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es lo más bajo que se puede hacer. Esta gente da asco.
Edito: sorry, pensé que los ingleses se unían a la táctica Meloni de enviar a Albania, o la de Trump de enviar a África. Si es una deportación a su propio país, puede ser criticable, pero no es nazi. Retiro lo dicho.