Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares

Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares

El Gobierno británico ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con Vietnam sobre migración...

#1 concentrado
Nos está quedando un mundo que cada vez se parece más al que soñaba un señor cabreado con bigotito ridículo.
#2 Sawyer76
#1 Ya veo. Expulsar a inmigrantes ilegales es algo nazi que solo quieren los nazis. Solo en Meneame
#5 soberao
#2 Esto no es expulsar, sino pasarle "el muerto" a otro y que en Vietnam decidan si lo devuelven a su país, si lo fusilan, o lo dejan en la frontera y que vuelvan caminando a su tierra. Así fletan un avión charter a Vietnam lleno de inmigrantes mejor que deportarlos uno a uno a sus lugares de procedencia..
Es lo más bajo que se puede hacer. Esta gente da asco.
#8 Luiskelele
#5 sabes que es para devolver a vietnamitas irregulares, verdad?
#6 concentrado
#2 Hombre, meterlos en un zulo en la otra punta del mundo, en concreto en un país que no es suyo, lo veo un pelín nazi, sí.

Edito: sorry, pensé que los ingleses se unían a la táctica Meloni de enviar a Albania, o la de Trump de enviar a África. Si es una deportación a su propio país, puede ser criticable, pero no es nazi. Retiro lo dicho.
#4 soberao
#1 Y este es del partido laborista, que el nazi era el Boris Johnson, que este es "moderado", la madre que los parió.
#3 Aokromes
que raro que no los envien a australia :troll:
#7 Xenófanes
#3 Los australianos los envía a Nauru y Nauru no sé a donde pero con un poco de suerte igual de oca en oca vuelven al Reino Unido. xD
