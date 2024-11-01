edición general
Reino de España: ¿Tenemos “castas hereditarias” o ascensor social?

Un reciente informe sobre la situación de la enseñanza en los países de la OCDE relativo al nivel de estudios de los padres de alumnos universitarios dice que se generan “castas hereditarias” en vez de la prometida “escalera social”. España sería uno de los países analizados donde más peso tiene el origen familiar en las desigualdades sociales de ingresos, así como uno de los países en los que esas desigualdades se han ido acumulando en las última décadas.

6 comentarios
Bolgo #3 Bolgo
Pues espérate, que vienen curvas
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
¿Vives en las mismas condiciones, mejores o peores que tus antepasados no tan distantes: abuelos, bisabuelos, por ejemplo?
Spirito #2 Spirito
Si, tenemos castas en España y también ascensor social.

Siguiente pregunta.
rogerius #5 rogerius *
#2 Pero, oye, que hay que llamar a los de mantenimiento a ver si dan soluciones — para lo del ascensor social, se entiende. Que las castas llevan el mantenimiento incorporado —esas pajitas virtuales que te clavan en la espalda sin que te des cuenta para sorberte el jugo día a día… creo que lo llaman explotación o algo…
millanin #6 millanin
#2 En la puerta del ascensor pone NO FUNCIONA.
