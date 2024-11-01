Reino de España: ¿Tenemos “castas hereditarias” o ascensor social?

Un reciente informe sobre la situación de la enseñanza en los países de la OCDE relativo al nivel de estudios de los padres de alumnos universitarios dice que se generan “castas hereditarias” en vez de la prometida “escalera social”. España sería uno de los países analizados donde más peso tiene el origen familiar en las desigualdades sociales de ingresos, así como uno de los países en los que esas desigualdades se han ido acumulando en las última décadas.