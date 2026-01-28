edición general
2 meneos
16 clics
Regularizaciones masivas: la excepción española

Regularizaciones masivas: la excepción española

Traducción del artículo publicado el 28/01/2026 en el diario francés Libération: "Veinte años después de la última gran ola de regularizaciones, el Gobierno español da un gran golpe que, en el mundo occidental, parece totalmente a contracorriente. En 2005, Zapatero legalizó a más de medio millón de personas, y su sucesor ideológico, Pedro Sánchez, ha dado luz verde para que el mismo número de inmigrantes indocumentados regularicen su residencia en España".

| etiquetas: franvia , eapaña , inmigración
2 0 0 K 18 politica
9 comentarios
2 0 0 K 18 politica
DonNadieSoy #6 DonNadieSoy *
#5 Necesario, ni bueno ni malo.
0 K 10
Fj_Bs #8 Fj_Bs
#6 Malo , no , si se hace es positivo para el Estado ..la ciduadania , y los inmigrantes
0 K 7
#2 tierramar
Los grandes partidos corruptos españoles necesitan nuevos votantes, porque los nacionales estamos hartos de tanto robo, desidia, incapacidad,...durante 50 años de desgobierno
3 K 9
#7 RecórtateTú
#2 Te voto negativo por mentir, o por difundir una mentira, pues a lo mejor solo repites lo escuchado en casa.
Los inmigrantes regularizados NO pueden votar, no es el ejército de Sánchez para borrar el gen español de trabajador arduo.
Duerme tranquilo, pequeño, que no te va a afectar en nada.
0 K 6
Fj_Bs #9 Fj_Bs
#2 nuevos votantes, ? no podran votar , salvo sean Españoles ,
0 K 7
#3 Akuandi
Bonitas etiquetas...
0 K 6
Druidaferal #1 Druidaferal
No hubo una regularización masiva también con pedro Sánchez?
0 K 6
DonNadieSoy #4 DonNadieSoy
#1 Con Aznar unos 500000.
0 K 10
Druidaferal #5 Druidaferal
#4 si exacto. Entonces eso es bueno o malo? Solo son malos cuando os interesa?
0 K 6

menéame