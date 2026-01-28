Regularizaciones masivas: la excepción española

Traducción del artículo publicado el 28/01/2026 en el diario francés Libération: "Veinte años después de la última gran ola de regularizaciones, el Gobierno español da un gran golpe que, en el mundo occidental, parece totalmente a contracorriente. En 2005, Zapatero legalizó a más de medio millón de personas, y su sucesor ideológico, Pedro Sánchez, ha dado luz verde para que el mismo número de inmigrantes indocumentados regularicen su residencia en España".