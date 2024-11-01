·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6910
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
5303
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
6179
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
6387
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
5709
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
más votadas
697
Ana Garrido, la heroína que destapó la trama Gürtel, obligada a abandonar España de nuevo: "El Sistema ha podido conmigo"
600
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
773
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
606
Aznar presume de herencia franquista: "No condenaré algo de lo que formó parte mi padre"
449
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
39
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
¿Regular Inmigración? con UTBH Y Pedro Herrero
Debate sobre inmigración entre un ¿Socialdemócrata?) (Anuj), un conservador (Pedro Herrero) y un liberal (UTBH).
|
etiquetas
:
anuj
,
utbh
,
pedro herrero
,
inmigración
4
1
9
K
-4
actualidad
36 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
9
K
-4
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
duende
Aunque no creo que os guste, no hay gritos, respetan los turnos de palabra, todos los participantes tienen un cerebro funcional, y lo peor de todo es que no creen que el que piensa distinto sea malo ni idiota.
2
K
38
#32
Findeton
*
#1
Gracias por el envío, me parece interesante ver estos debates. Yo estoy 100% a favor de la inmigración, siempre que no se den ayudas económicas (ni a los españoles ni a los inmigrantes). Y expulsión al primer delito.
0
K
11
#4
Leon_Bocanegra
Los debates entre pensadores liberales, conservadores y socialdemócratas pueden ser interesantes. La opinión de UTBH me importa lo mismo que la del gato de mi vecina. Los otros dos ni siquiera se quién son, así que voy un rato a hablar con el gato de mi vecina. Ahora os cuento
1
K
22
#10
Atusateelpelo
#4
Esos debates sirven para conocer los puntos de vista y argumentos, aunque no los compartas, de las otras partes.
En contra de lo que penseis, metidos en vuestra camara de eco, algunas veces "los otros" tienen argumentos razonados y razonables.
Otra cosa es que no os guste escucharlos porque se os saca de vuestra zona de confort.
Dicho esto...no pienso pasar 1 hora y media viendo este debate.
3
K
55
#14
Leon_Bocanegra
#10
que si, que me interesa la opinión de los liberales y de los socialdemócratas, incluso la de los conservadores. La de UTBH me importa una puta mierda.
Quién coño es UTBH? Es un filósofo? Un pensador reconocido mundialmente? No, es un puto payaso youtuber. Su opinión vale lo mismo que la del gato de mi vecina.
0
K
10
#19
Atusateelpelo
#14
Repito, como no me gusta, no existe.
Luego que porque suben en votos los de Vox o AC...
0
K
16
#24
Leon_Bocanegra
*
#19
atención, triple salto mortal con doble tirabuzón y carpado. Que a un meneante como yo , que dice que sería interesante un debate entre socialdemócratas, liberales y conservadores, le parezca irrelevante un debate entre tres putos youtubers, hace subir en votos a vox y alianza catalana!
Ole ,ole y ole. Mis dieses por ese salto. Si te mandan a las olimpiadas no te quita el oro nadie. Maestro
0
K
10
#26
Atusateelpelo
*
#24
No, lo que hace subir votos a Vox y AC es la actitud e indolencia que se tiene ante sus discursos que se resume en un "Como no me gusta son unos mastuerzos que no tienen ni puñetera idea".
Eso si, cuando el youtuber de turno si dice cosas que te gustan...pasa a ser poco menos que eminencias.
Luego lloraremos cuando Abascal sea vicepresidente de España...pero ya sera tarde.
0
K
16
#29
Leon_Bocanegra
*
#26
pero vamos a ver muchacho. Que no es que me gusten o no me gusten. Es que no son nadie. Quién coño es Anuj? Quien cojones es Pedro Herrero?
Al otro gilipollas si lo conozco, por sus gilipolleces.
Los problemas que tengas con otras personas son problemas tuyos con esas personas, a mí no me puedes meter en el saco de:
Eso si, cuando el youtuber de turno si dicen cosas que te gustan...pasan a ser poco menos que eminencias
porque yo no sigo ni veo videos de ningún youtuber . De…
» ver todo el comentario
0
K
10
#31
Atusateelpelo
#29
A ver, mozuelo (ya que vienes con condescendencia, con condescendencia te respondera).
Abascal tiene, a dia de hoy, una estimacion de voto del 18%. Eso son casi 5 putos millones de votos. Que, para ponerlo en perspectiva, son casi los que saco Podemos en su mejor momento (un 20% y 71 diputados).
Y eso sin contar el voto oculto de la gente que piensa votar a Vox pero no lo reconoce que yo me temo sea muy elevado.
Pero seguid metiendo la cabeza en la tierra como avestruces y negando la evidencia.
0
K
16
#33
Leon_Bocanegra
#31
Ostia me has convencido, voy ahora mismo a ver este debate entre esas tres eminencias. Si hay que sacrificarse para que no gane Abascal, me sacrifico. Ya verás tú en cuanto termine de ver el vídeo como cae esa intención de voto.
Muajajaja jodete Abascal...
Que malvado soy.
0
K
10
#11
jonolulu
*
#4
Si es persa o siamés seguro que sabe más de inmigración que estos Herrero y UTBH juntos
1
K
22
#16
Atusateelpelo
#11
A buen seguro que Anuj, aun siendo de izquierdas, te pondria la cara colorada en un debate sobre inmigracion.
0
K
16
#12
duende
#4
Pues tienes suerte porque UTBH prácticamente no interviene en el debate.
0
K
10
#17
Leon_Bocanegra
#12
entonces el que has tenido suerte has sido tú. Yo no desperdicio 1h y media de mi vida en escuchar a tres tíos cualquiera hablando de sus mierdas.
1
K
22
#20
Luiskelele
#17
Pero en venir aquí a contar lo poco que te importa sí que desperdicias tiempo
1
K
23
#22
Leon_Bocanegra
#20
si, mi tiempo no vale casi nada y menos este mes que estoy de vacaciones. Pues no aún así lo malgasto en ver un vídeo de estos majaderos. Y ahora te dejo que creo que el gato de mi vecina está apunto de decir miau.
0
K
10
#27
duende
#17
Bueno, yo es que soy raro, sigo a gente en youtube que tengan una serie de requisitos:
- que tengan un cerebro funcional (que me aporten algo)
- que crea que sean sinceros, es decir, que no mientan a sabiendas (que estén equivocados es otra cosa)
- preferiblemente que no piensen como yo (para no vivir en una cámara de eco).
Así que veo con frecuencia lo que me interesa de:
- Un liberal (Rayo)
- Un Socialdemócrata (Anuj)
- Un conservador (Pedro Herrero)
- Jacobinos (Guillermo del Valle)
y a alguna gente más.
0
K
10
#30
Leon_Bocanegra
#27
me parece muy bien que veas lo que te apetezca. Pero yo no sigo ni veo videos de YouTubers. No veo porqué ha de importarme la opinion de alguien cuyo único merito es tener seguidores.
Me la pela lo que opine anuj aunque opinase palabra por palabra lo mismo que opino yo. Me la pela el tal Pedro Herrero y por supuesto me la pela el otro que ya ha demostrado muchas veces que es un puto subnormal.
0
K
10
#34
rojelio
#30
Estos canales son una evolución de las clásicas columnas de opinión de los diarios tradicionales. Ni más ni menos, y como tal deben entenderse.
0
K
10
#35
Leon_Bocanegra
#34
en las columnas de opinión , por lo menos en las que yo leía no dejaban escribir a cualquiera. Y menos a un tío que se viste como un condón.
0
K
10
#6
Leon_Bocanegra
#5
es el titulo del vídeo. Lo que tiene su lógica porque el video lo sube el tal Anuj ese.
1
K
21
#15
Atusateelpelo
#6
Algunas veces, como en este caso, el microblogging vale para demostrar que no es un monologo entre 2 partes que piensan casi igual.
Dejar fuera del titular a Anuj, que yo creo que mas que socialdemocrata es de izquierdas, condena al meneo al olvido.
0
K
16
#7
gorgos
La inmigración beneficia a los inmigrantes
0
K
17
#18
Atusateelpelo
#13
Repito: un titular como ese esta condenado en MNM si al menos no lleva a Anuj en el titular...y ni asi.
Y a las pruebas te remito.
0
K
16
#21
Leon_Bocanegra
#18
pero de verdad crees que poner "Anuj" en el titular va a servir de algo? Quién es Anuj? Por qué habríamos de conocerlo los meneantes? Cuales son sus méritos?
1
K
27
#23
Atusateelpelo
#21
Lo que es seguro es que sin ponerlo el meno esta muerto.
0
K
16
#25
Leon_Bocanegra
#23
es más, diría que no poner el nombre de anuj en el meneo, hace subir en votos a vox y AC
0
K
10
#28
duende
#18
Lo pensé, pero técnicamente estaría modificando la descripción del vídeo si lo hubiera hecho (posible microbloging).
En cualquier caso estaría condenado igualmente, esto no va de acumular Karma (para eso subiría noticias de Ayuso del eldiario), esto va de divertirse un rato.
0
K
10
#8
valandildeandunie
*
A ver, el repaso que les da el bueno de Anuj a acaparacachopos y a condoman es de antología.
0
K
12
#2
Golan_Trevize
Un vídeo con el discurso de un "conservador" y un "liberal"... creo que te has equivocado de target al enviar esa mierda aquí.
1
K
3
#3
duende
#2
¿Se te ha olvidado el socialdemocrata por alguna razón?, o ¿crees que Anuj no es de la verdadera izquierda?
1
K
21
#5
Atusateelpelo
#3
Quizas deberias haber añadido en el titular a Anuj...¿Por que solo pones a 2 de los 3 participantes del debate?
0
K
16
#13
duende
#5
Es un vídeo del canal de Anuj, y he puesto su descripción.
0
K
10
#9
gorgos
#3
esto es una cueva, no tiene eco
0
K
17
#36
Golan_Trevize
#3
Ostras, no lo había leído por algún motivo. No lo intentaba ocultar de forma intencionada.
0
K
14
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En contra de lo que penseis, metidos en vuestra camara de eco, algunas veces "los otros" tienen argumentos razonados y razonables.
Otra cosa es que no os guste escucharlos porque se os saca de vuestra zona de confort.
Dicho esto...no pienso pasar 1 hora y media viendo este debate.
Quién coño es UTBH? Es un filósofo? Un pensador reconocido mundialmente? No, es un puto payaso youtuber. Su opinión vale lo mismo que la del gato de mi vecina.
Luego que porque suben en votos los de Vox o AC...
Ole ,ole y ole. Mis dieses por ese salto. Si te mandan a las olimpiadas no te quita el oro nadie. Maestro
Eso si, cuando el youtuber de turno si dice cosas que te gustan...pasa a ser poco menos que eminencias.
Luego lloraremos cuando Abascal sea vicepresidente de España...pero ya sera tarde.
Al otro gilipollas si lo conozco, por sus gilipolleces.
Los problemas que tengas con otras personas son problemas tuyos con esas personas, a mí no me puedes meter en el saco de:
Eso si, cuando el youtuber de turno si dicen cosas que te gustan...pasan a ser poco menos que eminencias
porque yo no sigo ni veo videos de ningún youtuber . De… » ver todo el comentario
Abascal tiene, a dia de hoy, una estimacion de voto del 18%. Eso son casi 5 putos millones de votos. Que, para ponerlo en perspectiva, son casi los que saco Podemos en su mejor momento (un 20% y 71 diputados).
Y eso sin contar el voto oculto de la gente que piensa votar a Vox pero no lo reconoce que yo me temo sea muy elevado.
Pero seguid metiendo la cabeza en la tierra como avestruces y negando la evidencia.
Muajajaja jodete Abascal...
Que malvado soy.
- que tengan un cerebro funcional (que me aporten algo)
- que crea que sean sinceros, es decir, que no mientan a sabiendas (que estén equivocados es otra cosa)
- preferiblemente que no piensen como yo (para no vivir en una cámara de eco).
Así que veo con frecuencia lo que me interesa de:
- Un liberal (Rayo)
- Un Socialdemócrata (Anuj)
- Un conservador (Pedro Herrero)
- Jacobinos (Guillermo del Valle)
y a alguna gente más.
Me la pela lo que opine anuj aunque opinase palabra por palabra lo mismo que opino yo. Me la pela el tal Pedro Herrero y por supuesto me la pela el otro que ya ha demostrado muchas veces que es un puto subnormal.
Dejar fuera del titular a Anuj, que yo creo que mas que socialdemocrata es de izquierdas, condena al meneo al olvido.
Y a las pruebas te remito.
En cualquier caso estaría condenado igualmente, esto no va de acumular Karma (para eso subiría noticias de Ayuso del eldiario), esto va de divertirse un rato.