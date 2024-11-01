edición general
8 meneos
35 clics

El regreso a la “era dorada”: secretario de Transporte de EEUU, Duffy propone vestirse mejor para volar mejor

Vestirse adecuadamente podría ser la clave para recuperar el respeto y la civilidad a bordo de los aviones comerciales. Esa es la premisa central de la nueva campaña impulsada por Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos, quien sugiere que dejar el pijama en casa y optar por una indumentaria más formal es el primer paso para mejorar la experiencia de viaje. Según reporta nuestro medio asociado Aeroin, la iniciativa busca restaurar lo que Duffy denomina la "era dorada de la aviación"

| etiquetas: duffy , secretario de transporte , eeuu , pijama , vestirse mejor
6 2 0 K 89 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 89 actualidad
#1 tromperri
Son idiotas. Idiotas.
5 K 66
#6 rafeame
#1 pero no p'a ahora, p'a siempre.
0 K 7
PabloPani #2 PabloPani
Estos son los que van diciendo que los gobiernos no deben inmiscuirse en nuestras vidas.
Me recuerda a Bukele obligando a llevar el mismo peinado oficial en todo el país.
1 K 27
frg #3 frg
Que venga alguien muy elegante a acomodar mi maleta, pagada a precio de caviar, encima del asiento donde no me entran las piernas, y luego me de las gracias por volar en su aerolínea me hace una ilusión ...
0 K 11
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
hombre ni ir de frac ni como esas mamarrachas que van hasta con las mascaras esas sin pudor alguno que recuerdan a Anibal Lecter en el silencio de los corderos, un poco de decoro y de buen gusto, hortera
0 K 8
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Correcto. Si se ponen youtube.com/shorts/HpgLEDNnqyk el flysuit que lo permite
0 K 6

menéame