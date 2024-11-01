El regreso a la “era dorada”: secretario de Transporte de EEUU, Duffy propone vestirse mejor para volar mejor

Vestirse adecuadamente podría ser la clave para recuperar el respeto y la civilidad a bordo de los aviones comerciales. Esa es la premisa central de la nueva campaña impulsada por Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos, quien sugiere que dejar el pijama en casa y optar por una indumentaria más formal es el primer paso para mejorar la experiencia de viaje. Según reporta nuestro medio asociado Aeroin, la iniciativa busca restaurar lo que Duffy denomina la "era dorada de la aviación"