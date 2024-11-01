El regreso del asesinato elegante: ¿por qué el ‘cozy crime’ nos seduce en la era del ‘true crime’?

Hubo un tiempo en que los crímenes se resolvían en el salón de una mansión inglesa o en un lujoso tren con destino a Oriente. Una conversación afilada, un detalle aparentemente inocente y la despierta inteligencia de un detective elegante bastaban para resolver el asesinato.Hoy, el relato criminal aparece dominado por guantes de látex y sangre impúdica. (...)Sin embargo, el denominado cozy crime (que en español significaría “misterio acogedor”) vive una inesperada y desconcertante resurrección.
| etiquetas: asesinato elegante , cozy crime , true crime
A mi también me jode cuando veo préstamos del inglés mal utilizados pero tampoco tengo claro si habría que llamar a esto "detectivesco costumbrista" o si alguien ya le ha intentado dar nombre en… » ver todo el comentario
Siempre me ha intrigado la fascinación de este tipo de literatura por el asesinato. Raramente son casos de robos, estafas o similares.