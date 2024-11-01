edición general
3 meneos
38 clics
El regreso del asesinato elegante: ¿por qué el ‘cozy crime’ nos seduce en la era del ‘true crime’?

El regreso del asesinato elegante: ¿por qué el ‘cozy crime’ nos seduce en la era del ‘true crime’?

Hubo un tiempo en que los crímenes se resolvían en el salón de una mansión inglesa o en un lujoso tren con destino a Oriente. Una conversación afilada, un detalle aparentemente inocente y la despierta inteligencia de un detective elegante bastaban para resolver el asesinato.Hoy, el relato criminal aparece dominado por guantes de látex y sangre impúdica. (...)Sin embargo, el denominado cozy crime (que en español significaría “misterio acogedor”) vive una inesperada y desconcertante resurrección.

| etiquetas: asesinato elegante , cozy crime , true crime
2 1 0 K 30 cultura
8 comentarios
2 1 0 K 30 cultura
lonnegan #1 lonnegan
putos anglicismos
3 K 41
Cabre13 #2 Cabre13
#1 Yo personalmente no tenía ni idea de que dentro de los subgéneros policiacos existiese el cozy crime, pese a que lo conozco desde los tiempos de Se Ha Escrito Un Crimen. Un poco como cuando los aficionados a la ciencia-ficción y fantasía te dicen que existe una cosa llamada weird west.
A mi también me jode cuando veo préstamos del inglés mal utilizados pero tampoco tengo claro si habría que llamar a esto "detectivesco costumbrista" o si alguien ya le ha intentado dar nombre en…   » ver todo el comentario
1 K 26
Flogisto #6 Flogisto *
#1 Pues inventa tú los conceptos.
0 K 10
#8 pirat
#1 nick, bro, tip, skills,,,
0 K 8
Ed_Hunter #3 Ed_Hunter
vengo a puntualizar que Asesinato en el Orient Express sucede en un tren que va a occidente.
1 K 22
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#3 Y que "Muerte en el Nilo" en realidad no sucede DENTRO del Nilo, sino en un barco SOBRE él. Para más tips literarios síganme en mi canal.
1 K 22
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Porque el True Crime es una puta basura. Es El Caso puesto en formato serie y vestido de sesudísimo guión y complejos personajes, cuando en realidad es la narración de escoria social y crímenes aborrecibles. Pero es lo que toca, a la gente le gusta la casquería, emburrizarse, quitarse el cerebro por un buen rato y sentir el placer de las desgracias ajenas.
0 K 15
#7 esbrutafio
#5 Hay una serie estupenda sobre el diario "El Caso" www.youtube.com/watch?v=rQ0x6OaHJB4

Siempre me ha intrigado la fascinación de este tipo de literatura por el asesinato. Raramente son casos de robos, estafas o similares.
0 K 12

menéame