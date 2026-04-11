Regreso de Artemisa II: finaliza con éxito la primera misión lunar tripulada del siglo XXI

La misión Artemisa II ha terminado exitosamente con el amerizaje de la cápsula Integrity en el océano Pacífico el 11 de abril de 2026 a las 00:07:27 UTC. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen amerizaron a unos 70 kilómetros de la costa de Norteamérica (32,3º norte, 117,8º oeste) y fueron recogidos por personal del portahelicópteros USS John P. Murtha. Termina así la primera misión a la Luna del siglo XXI, con una duración total de 9 días, 1 hora y 32 minutos (desarrollada, no obstante, en diez días de misión).