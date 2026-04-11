Regreso de Artemisa II: finaliza con éxito la primera misión lunar tripulada del siglo XXI

La misión Artemisa II ha terminado exitosamente con el amerizaje de la cápsula Integrity en el océano Pacífico el 11 de abril de 2026 a las 00:07:27 UTC. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen amerizaron a unos 70 kilómetros de la costa de Norteamérica (32,3º norte, 117,8º oeste) y fueron recogidos por personal del portahelicópteros USS John P. Murtha. Termina así la primera misión a la Luna del siglo XXI, con una duración total de 9 días, 1 hora y 32 minutos (desarrollada, no obstante, en diez días de misión).
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"Ahora queda desarrollar, lanzar y poner a punto la parte más difícil del programa: los módulos lunares HLS de SpaceX y Blue Origin, que todavía se encuentran muy poco maduros. Si la NASA quiere que Artemisa IV alunice en 2028, le queda mucho trabajo por delante."
Toda la propaganda que quieran y todo el live streaming 4K que les permitan las órbitas bajas en las que operan, pero si no consigue ni el uno ni el otro una nave segura para llegar al objetivo, todo quedará en un bluff.
China la hace callandito, mientras que EEUU a bombo y platillo
"El primer lanzamiento exitoso de una nave espacial hacia la Luna tuvo lugar el 2 de enero de 1959 (2 años antes del vuelo de Yuri Gagarin). La estación soviética "Luna-1" pasó a 6000 km de la Luna y se convirtió en el primer satélite artificial del Sol.
En 1966, la URSS puso en órbita lunar el aparato "Luna-10" de alrededor de 1,5 toneladas, que incluso transmitió el himno internacional desde allí.
En 1970, la URSS aterrizó en la Luna el Lunokhod-1, el primer aparato del mundo que funcionó con éxito en la superficie de otro cuerpo celeste".