Registran 454 muertes en cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción

La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, denunció que el sistema carcelario de El Salvador registra al menos 454 víctimas mortales durante el régimen de excepción, muchas sin acceso a una segunda audiencia y se quedaron en fase inicial del proceso(..) Escobar señaló que el 94% de las víctimas fallecidas no tenían antecedentes penales ni estaban vinculadas a estructuras criminales