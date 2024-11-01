edición general
15 meneos
12 clics

Registran 454 muertes en cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción

La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, denunció que el sistema carcelario de El Salvador registra al menos 454 víctimas mortales durante el régimen de excepción, muchas sin acceso a una segunda audiencia y se quedaron en fase inicial del proceso(..) Escobar señaló que el 94% de las víctimas fallecidas no tenían antecedentes penales ni estaban vinculadas a estructuras criminales

| etiquetas: el salvador , socorro humanitario , régimen de excepción , muertes
14 1 0 K 142 actualidad
4 comentarios
14 1 0 K 142 actualidad
Connect #1 Connect
¿Alguien se imagina la que se liaba en El Salvador si de repente abrieran puestas y largaran a todos esos presos? Con la gente ahora viviendo tranquila por el país, paseando por las calles y sin miedo a ser tiroteado, que ahora tuviesen que soltar a toda esa gente.

Parece mentira la insistencia en soltar a esa gente mientras han estado callados como putas con los adolescentes torturados y metidos en prisiones israelís. O dejando que Estados Unidos mete impunemente gente en lanchas por el…   » ver todo el comentario
0 K 15
Stieg #2 Stieg
#1 Tiene que haber un punto medio en que las maras hagan lo que quieran y el puro nazismo: "quienes fueron detenidas por las fuerzas militares y policiales para cumplir cuotas de arresto".
1 K 22
platypu #3 platypu
Escobar señaló que el 94% de las víctimas fallecidas no tenían antecedentes penales ni estaban vinculadas a estructuras criminales. Ya seguro, Yo hubiera puesto el 110% puestos a inventar
0 K 10
#4 CriticalThinker *
Y luego nos venden que los verdaderos villanos son los chinos o los norcoreanos, cuando allí matan gente a montones sin ningún antecedente.
0 K 6

menéame