edición general
3 meneos
30 clics
Cae la compraventa de viviendas en España, los registradores lo confirman

Cae la compraventa de viviendas en España, los registradores lo confirman

Los Registradores de la Propiedad confirman la tendencia a la baja en las compraventas de viviendas que adelantaron hace unos días los notarios. Según los datos adelantados por el Colegio de Registradores, en agosto se inscribieron 47.729 transacciones de viviendas en toda España, un 3,5% menos que en el octavo mes del año pasado.

| etiquetas: vivienda , españa
2 1 0 K 28 actualidad
17 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#10 Los números dicen lo que dicen.
Y el análisis se puede hacer de muchas maneras. Yo no soy optimista por las tendencias (ojalá me equivoque).
Y mi comentario son las medidas que creo que habría que tomar para revertir esas tendencias, pero como no se toman, no creo que cambien por ahora.

Y eso no es victimismo, es un análisis que puedes compartir o no.

Lo que no es discutible, es que si disparas a todos, al final estarás solo.
1 K 29
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 Tu enlace dice que baja un 1% en Almería, pero sube un 20% en la España más fresca.

Creo que eso de que "frena la compra de casas", es muy optimista. Lo único que se puede sacar de conclusión, es que cambia la demanda de lugar, pero no parece que lo frene. Supongo que a largo plazo, afectará más, pero los datos actuales no me invitan a compartir tu "optimismo" (en el sentido de que pueden bajar precios y frenar la demanda de compra especulativa).
1 K 29
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 Claro los que no queréis que baje desde luego que no lo vais a ver. Pero caida de compraventas, caida en zonas calurosas, cambio climático, precios inaccesibles...
0 K 17
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#8 Ey, ey... Tranquilo vaquero, enfunda el arma y cuida a quien apuntas.
Yo quiero lo mismo que tú.

Lo vemos diferente porque tú lo ves desde el punto de vista del marketing (expectativas y oportunidades) y yo desde la economía (puros numeritos).
Pero no confundas análisis con objetivos.

Concretamente esto es lo que yo haría con la vivienda:
www.meneame.net/story/jovenes-tenemos-cambiar-nuestras-expectativas-ti

A ver si soy de los "que no queréis que baje".
1 K 29
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#9 Guarda la carta de víctima mente en desarrollo.

Yo también estudié economía, mira los puros numeritos del post jajaja

Un comentario de hace 4 meses como argumento para decir lo contrario que estás diciendo aquí xD xD
1 K 3
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Por eso tienen toda la campaña contra las pensiones, los boomers... porque los boomers ven que le van a quitar poder adquisitivo y la vivienda está cara y venden.

Si veis la oferta de vivienda, nunca hubo tan poca oferta. Entonces todos el mensaje coordinado contra los boomers para seguir alimentando la burbuja

Y de paso alimentar fondos de pensiones privados que especulan con la vivienda.
0 K 17
Sinyu #3 Sinyu
#1 No será que alguien ha cruzado el coste medio del alquiler con el de los sueldos y han visto que hay una burbuja que no se puede sostener, e invertir en ladrillo para ponerlo en alquiler empieza a ser arriesgado
1 K 24
have_a_nice_day #11 have_a_nice_day
#3 Eso y que está habiendo una desaceleración del turismo. La oferta de alquileres vacacionales está saturada y los fondos de inversión prefieren tener las casas cerradas en vez de pasarlas al alquiler residencial
0 K 10
#17 Toponotomalasuerte
#1 Está noticia es manipulación y en cierto modo mentira.
A mes de agosto terminado iban más ventas en lo que va de año a estas fechas que en 2024.
El primer trimestre de 2025 fue record desde 2007 en plena burbuja inmobiliaria.
Es mentira para manipular no sé en qué sentido, supongo que para justificar los desmanes con el ladrillo que están por venir.

Y la poca oferta que ves es la que quieren que veas. Pasea por tu calle y mira edificios vacíos y solares. Tú calle, no vayas más lejos o el centro de cualquier ciudad.

Entras a aliseda y ves dos pisos, y sin embargo tienen por encima del medio millón de activos y unos 120k en comercialización constantemente entrando y saliendo. Se llama control de precios.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Empezar a mover este contenido por todas partes celebrando que la burbuja se hunde y veréis como los precios se hunden
0 K 17
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#2 No lo veo.

Mientras los alquileres suben, que bajen las compra-ventas significa que hay menos en el mercado de compra y más en el de alquiler.
Por lo que publicitar algo así, puede hacer que vengan más fondos buitre a intentar comprar lo que queda, aunque sea a precios más altos (es decir, que puede subir el precio), para pasarlo al alquiler que hoy día parece que es donde está el negocio.

Al ser un bien tan inelástico, no podemos dar por hecho que se comporta como cualquier otro bien.
1 K 29
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#4 Porque te falta el contexto de que el cambio climático, exceso de calor en verano frena la compra de casas, la gente se va a ir a vivir al norte

www.diariodealmeria.es/almeria/calor-frena-compra-casas-almeria_0_2004
0 K 17
Sinyu #14 Sinyu
#4 supuestamente inelástico, si los precios de alquiler y compra estan caros la gente no acude al mercado, se queda en casa de los padres o se va a vivir con mas gente en su situación.
0 K 10
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#14 Sin el supuestamente.
Si suben un 10% los precios, baja menos de un 10% la demanda.

Igual baja más la de gente que lo quiere para vivir, pero no baja apenas la de la gente que lo quiere para especular, y en total, el punto de equilibrio baja menos del 10%.

El problema es la especulación. Sin ella, los precios no estarían tan disparados y posiblemente tendrías razón en lo que indicas.
0 K 15
#15 chocoleches
Esa argumentación no tiene ningún tipo de sentido, si un boomer (o quien sea) tiene un piso y obtiene un rendimiento por el alquiler que le pagan, lo último que va a hacer es vender. Suba o baje el precio de los pisos o el coste de la vida.
0 K 12
#6 uvi
"Estos datos rompen la tendencia observada durante los últimos meses. Desde julio de 2024 no se registraba un descenso en las compraventas de vivienda, aunque agosto suele ser un mes poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo. Dado que el mes de agosto es un mes netamente vacacional, es difícil predecir si este descenso se mantendrá a partir de septiembre
0 K 10
#12 Borgiano
Normal, no se construye nada y a estos precios los que tienen casa no la venden ni a tiros.

¡Manolo, otra de bravas!
0 K 8

menéame