Cae la compraventa de viviendas en España, los registradores lo confirman

Los Registradores de la Propiedad confirman la tendencia a la baja en las compraventas de viviendas que adelantaron hace unos días los notarios. Según los datos adelantados por el Colegio de Registradores, en agosto se inscribieron 47.729 transacciones de viviendas en toda España, un 3,5% menos que en el octavo mes del año pasado.