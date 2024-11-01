La Región de Murcia votará en contra de declarar la anguila especie 'en peligro de extinción'

El Gobierno de la Región de Murcia manifestará su oposición a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir la anguila europea en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial con la categoría de 'en peligro de extinción', una decisión que será abordada en el Comité de Flora y Fauna convocado para el próximo 17 de febrero.