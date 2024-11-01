edición general
La Región de Murcia votará en contra de declarar la anguila especie 'en peligro de extinción'

El Gobierno de la Región de Murcia manifestará su oposición a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir la anguila europea en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial con la categoría de 'en peligro de extinción', una decisión que será abordada en el Comité de Flora y Fauna convocado para el próximo 17 de febrero.

Cuñado #3 Cuñado *
la degradación de hábitats, la presencia de parásitos, la contaminación o factores oceánicos son elementos que influyen en el ciclo vital de la anguila

"... y que, por otra parte, también nos sudan la polla" le faltó añadir.
Gry #10 Gry
#3 ¿Están intentando decir que si que está en peligro de extinción pero no por pescarla? :shit:
perrico #11 perrico
#3 Y las anguilas que consiguen sobrevivir a esa ginkana perversa, a pescarlas.
Un plan sin fisuras.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Luego pedirán anguilas y agua
Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Como buenos paletos.
El peor profesor de trombón que tuve era murciano.
Todavía hay que encontrar algo bueno que aporte Murcia.
Uge1966 #5 Uge1966
#1 El pimiento... los tomates... el arroz de Calasparra... los paparajotes... los vinos de Jumilla... los quesos de cabra...
Jakeukalane #6 Jakeukalane
#5 tendré que probar los paparajotes (no los conocía) y los quesos de cabra. El pimiento y tomates no creo que sean mejores que en otras zonas de España.
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao *
#1 Estoy de generalizaciones con Mucia hasta los mismisimos cojones. En un pais en el que se jalea la incultura, que espera el subidón de VOX en todas las elecciones o que prefiere toreros a bomberos, acusar a los murcianos en exclusiva de paletos es el colmo del cuñadismo y ya está bien, hostia ya. Ni que gentuza como Ayuso riéndose de las lenguas de otras regiones, Feijóo confundiendo el mar de Cádiz o Frigodedo diciendo que va a ir con bombas a RTVE fueran la finura hecha políticos. Dabiz…   » ver todo el comentario
Jakeukalane #9 Jakeukalane *
#8 sí, los gallegos no van lejos y la Ayuso de mierda también.
PcComponentes es competencia jajaja.
#2 ernovation
Efectivamente, así lograrán que deje de estar en peligro de extinción.
Ludovicio #7 Ludovicio
#2 Y, sin duda alguna, dejará de capturarse.
#12 Celsar
¿Cómo demonios se puede votar eso?
Que voten también que haga sol o que llueva...
#13 Nasser
¿Que gilipollez no será capaz de votar Pp-Vox de Murcia? Y lo peor es que está estupidez "endémica" la aplauden la mayoría de los "murcianicos" con las orejas :wall:
