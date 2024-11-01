edición general
La reforma de los subsidios permite cobrar en 2026 hasta 21 meses de ayuda con menos de un año trabajado

La reforma de los subsidios permite cobrar en 2026 hasta 21 meses de ayuda con menos de un año trabajado

Esta ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), regulada en el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene como objetivo compensar la pérdida de ingresos cuando se pierde el trabajo y no se tiene derecho al llamado “paro normal”. La cuantía inicial es de 570 euros al mes y, en determinados casos, puede cobrarse hasta un máximo de 21 meses.

#3 Marisadoro
.... cobrar en 2026 hasta 21 meses...

Pedazo de año!
1 K 29
#6 PeloPene
Este país otra cosa no, pero paguicas las que quieras
1 K 17
#1 Malinois
No hay economía que lo sostenga
0 K 14
#2 Toponotomalasuerte
#1 mejor sostener pobres e indigentes en la puta calle tirados. Y a vito quiles, a la familia Ayuso y a los contratitos de la familia feijoo vía Eulen! Eso sí se sostiene.
Un subsidio es una puta mierda con la que no podría pagarme el desayuno de una puta semana. No se te va a arruinar la economía por ello, si por qué le vendan tu salud a Quirón o por los 5k que os quitan en tu casa por cabeza para pagar la sareb.
3 K 49
#4 obmultimedia
#1 Como si se lo diesen a todos.
0 K 11
#5 Beticom
La noticia no es correcta: la reforma de los subsidios fue en noviembre de 2024, y desde hace años que se puede cobrar 21 meses por trabajar más de 180 días teniendo cargas familiares.
0 K 6

