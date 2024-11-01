La reforma de los subsidios permite cobrar en 2026 hasta 21 meses de ayuda con menos de un año trabajado

Esta ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), regulada en el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social, tiene como objetivo compensar la pérdida de ingresos cuando se pierde el trabajo y no se tiene derecho al llamado “paro normal”. La cuantía inicial es de 570 euros al mes y, en determinados casos, puede cobrarse hasta un máximo de 21 meses.