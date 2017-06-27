La reflexión de Muguruza sobre la diferencia entre hombres y mujeres: «Hasta un junior me habría ganado»

«Cuando yo estaba a mi mejor nivel, siendo número 1 del mundo, no habría ganado ni a un junior», aseguró en el citado medio. Unas palabras que parte del tenis ha aplaudido y otra ha criticado, pues considera que no hacen ningún bien al tenis femenino.
Precisamente por eso los deportes están separados por sexo, para mantener la competitividad,. igualdad de condiciones y emoción en el juego.
Qué manía con querer "polemizar" con gilipolleces. Con lo fácil que está arreglado el "problema" de rigor.
En cualquier caso la tendencia es poco a poco a igualarse pero aún hay bastante diferencia.