La reflexión de Muguruza sobre la diferencia entre hombres y mujeres: «Hasta un junior me habría ganado»

«Cuando yo estaba a mi mejor nivel, siendo número 1 del mundo, no habría ganado ni a un junior», aseguró en el citado medio. Unas palabras que parte del tenis ha aplaudido y otra ha criticado, pues considera que no hacen ningún bien al tenis femenino.

MoñecoTeDrapo
Pues yo considero que lo que no hace ningún bien al tenis femenino es negar la realidad.
Quaid
#1 entonces las feminazis se enfadan porque a ellas lo que les gusta es el postureo.
Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Al contrario lo hacen de puta madre, han conseguido que les paguen lo mismo por ganar la versión femenina del mismo torneo, que la masculina. Eso no pasa, en la mayoría de deportes.
Barney_77
"Unas palabras que parte del tenis ha aplaudido y otra ha criticado, pues considera que no hacen ningún bien al tenis femenino" No tienen por qué comprarse, el tenis femenino no es mejor ni peor que el masculino. Mueve dinero, tiene interés, venden entradas, tienen mercado... cualquiera del cuadro masculino machaca a una del femenino, pero porque son categorías diferentes, musculatura diferente, velocidades diferentes... Es como meter a un boxeador del pesado a pegarse contra uno del peso pluma, a la primera ostia lo revienta y eso no quiere decir que sean mejores o peores.
Torrezzno
Deberian pagar al junior lo mismo que a ti entonces :troll: :troll:
Grahml
Y qué más dará.

Precisamente por eso los deportes están separados por sexo, para mantener la competitividad,. igualdad de condiciones y emoción en el juego.

Qué manía con querer "polemizar" con gilipolleces. Con lo fácil que está arreglado el "problema" de rigor.
DenisseJoel
Seguro que esto tampoco existe.
pozz
Cuando ves los torneos base ITFs en directo, los que ahora son de 15.000$, la diferencia entre los chicos y chicas es abismal en todso los sentidos.
AntonioWarrior
Durante la historia hubo enfrentamientos sonados de las mejores tenistas con hombres, quien quiera ver varios casos
www.marca.com/tenis/2017/06/27/59515b5c268e3e34528b460a.html
En cualquier caso la tendencia es poco a poco a igualarse pero aún hay bastante diferencia.
