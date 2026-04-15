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La refinería rumana de Lukoil recibe el permiso de Estados Unidos para volver operar
La administración Trump le ha otorgado el permiso al comprometerse a que no procesará crudo procedente de Rusia.
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#1
A.more
Yo me preguntó quiencoño es EEUU para dar permiso para operar. Son los amos del imperio?
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#2
salteado3
#1
O sancionar; ellos solitos deciden que sancionan a Irán y que sus barcos no pueden navegar en aguas internacionales que no son jurisdicción suya.
La ley de la selva.
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#3
MiguelDeUnamano
#2
La ley de la selva.
Para cualquiera con un mínimo de decencia, para otros "mundo basado en reglas".
0
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#4
concentrado
#1
"Son los amos del imperio?"
Los son, esta vez con pelo naranja en vez de cascarón como Vader, pero lo son.
0
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La ley de la selva.
Para cualquiera con un mínimo de decencia, para otros "mundo basado en reglas".
Los son, esta vez con pelo naranja en vez de cascarón como Vader, pero lo son.