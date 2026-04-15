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La refinería rumana de Lukoil recibe el permiso de Estados Unidos para volver operar

La administración Trump le ha otorgado el permiso al comprometerse a que no procesará crudo procedente de Rusia.

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra , lukoil , rumanía
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4 comentarios
3 1 1 K 37 actualidad
A.more #1 A.more
Yo me preguntó quiencoño es EEUU para dar permiso para operar. Son los amos del imperio?
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salteado3 #2 salteado3
#1 O sancionar; ellos solitos deciden que sancionan a Irán y que sus barcos no pueden navegar en aguas internacionales que no son jurisdicción suya.

La ley de la selva.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 La ley de la selva.

Para cualquiera con un mínimo de decencia, para otros "mundo basado en reglas".
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#4 concentrado
#1 "Son los amos del imperio?"
Los son, esta vez con pelo naranja en vez de cascarón como Vader, pero lo son.
0 K 18

menéame