Redes sociales y migración: cómo Vox ha recortado votos al PP y adelantado al PSOE en la Región de Murcia
“Los electores lo que quieren es un discurso fácil de entender y Vox le está dando una narrativa simplista, culpando a los migrantes de todos los males de la sociedad”.
etiquetas
inmigrantes
vox
murcia
pp
redes sociales
politica
#4
HeilHynkel
Las ratas nazis se regocijan.
2
K
42
#1
alcama
TLDR;
El PSOE lo hace todo bien y la gente no sabe votar
2
K
25
#5
tierramar
*
VOX como el PP, vocean un relato antiinmigración pero los hechos son que están trayendo inmigración latinoamericana, lo solucionan diciendo que los latinos no son inmigrantes.
gaceta.es/espana/latinos-por-abascal-la-campana-iberoamericana-en-apoy
De este modo, consiguen votos y mantener excedentes de mano de obra a todos los niveles: médicos, ingenieros, camareros,... para beneficio de los empresarios
0
K
17
#7
mmlv
Verás que risas cuando les gobiernen las ratas de VOX...
0
K
16
#9
Suleiman
Hoy en dia la Generación Z o Alpha se informan por tik tok, instagram, etc... Todo lo que se diga ahi es verdad y hay que creérselo. Esto va de coña para la proliferación de bulos y manipulación. Y los que son expertos en usar las redes sociales para esto, son la derecha/ultraderecha- El problema es que no contrastan ni cuestionan lo que les dicen, se ha perdido el raciocinio.
0
K
13
#13
Quel
#9
Esto va de coña para la proliferación de bulos y manipulación.
Ya, porque en la televisión, radio y periódicos nunca hay un solo bulo y hay que creérselo todo. ¿ Verdad ?
0
K
6
#8
Chinchorro
Yo lo entiendo. Está toda esa chavalada murciana viendo cómo los inmigrantes les roban el trabajo en los campos al sol, quitándoles la oportunidad de echar jornales a más de treinta grados. Normal que voten a partidos anti inmigración para darles esos trabajos tan fantásticos y bien remunerados a ellos.
Mucho ánimo a esa chavalada murciana. Venga, que las hortalizas no se recogen solas!
0
K
12
#10
BurraPeideira_
Toda la gente que conozco que le falta un hervor ahora es de vox.
No se le puede quitar responsabilidad al fracaso del proyecto socialdemócrata convertido a progresismo liberal, que no ha sabido ofrecer nada a la gente de un nivel socioeconómico y cultural bajo más que paguitas para pobres. Y en cambio la extrema derecha populista ha sabido convencer a esa gente, sobre todo hombres pobres, de que su vida es una mierda por culpa de las feministas, los inmigrantes, lo progres... apelando a valores tradicionales que mucha gente considera mejores que los actuales.
Aunque realmente la derecha populista tampoco tiene nada concreto para ellos. En Murcia deben pensar que si echan a los inmigrantes les van a subir las ayudas sociales a ellos.
0
K
11
#11
OrialCon_Darkness
Pues va a estar gracioso si gobierna del todo vox en murcia, porque a ver qué hace con todos los inmigrantes que tienen en los campos, ya que sin ellos se les muere la economía.
0
K
10
#12
vGeeSiz
*
el usuario me tiene ignorado
#_4
está muy bien eso de insultar
0
K
8
#3
Juanjolo
Normal, la PSOE es invotable
0
K
6
#2
Sandilo
Norma que suba. Tenemos un problema enorme con la inmigración y VOX es el único que lo afronta.
Para psoe todos es un invento facha y si te quejas eres un nazi.
2
K
6
#6
k3ym4n
#2
por eso las corporaciones están pidiendo en Madrid más de 15k empleados ya que los españoles no tragamos con la mierda empleo que dan y pagan ,así que textualmente piden inmigrantes, mano de obra semiexclava . A partir de hoy te vas a llamar Sandilo el que no tiene ni idea de nada o lo que es más común , el hispanissimplus o también conocido como repitemonos
1
K
13
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
