Redeia quiere que Bruselas impida a Francia obstaculizar las interconexiones con España

Redeia considera que las interconexiones eléctricas entre España y Francia son "imprescindibles" y propone que sean declaradas de interés comunitario para que de esa forma se impida que un país afectado, en este caso Francia, obstaculice su desarrollo.
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España lo tiene todo para ser un gran productor de energia verde, el problema es que en medio estan los franceses que tienen que amortizar sus centrales nucleares como sea.
Lo ideal seria un cable hacia Italia y otro hacia UK, pero imagino que sera muy costoso y quizas no sea rentable.