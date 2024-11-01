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Redeia quiere que Bruselas impida a Francia obstaculizar las interconexiones con España

Redeia quiere que Bruselas impida a Francia obstaculizar las interconexiones con España

Redeia considera que las interconexiones eléctricas entre España y Francia son "imprescindibles" y propone que sean declaradas de interés comunitario para que de esa forma se impida que un país afectado, en este caso Francia, obstaculice su desarrollo.

| etiquetas: redeia , españa , francia , interconexiones , obstaculiza , bruselas
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5 comentarios
13 3 0 K 157 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Vamos, que no se fían de si mismos. Cuando sobra se vende a Marruecos, y cuando falta se importa de Francia.
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Priorat #4 Priorat
#1 La que no se fía es Francia que ve peligrar su negocio y no quiere que España empiece a venderles a mansalva. Cosa que no puede impedir si hay más interconexiones.
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porculizador #5 porculizador
#1 el problema lo tiene Francia, quiere vender electricidad sus nucleares al resto de europa.... Y no quiere competencia. No todo se hace siempre mal aquí.
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javierchiclana #2 javierchiclana
Pues con las baterías en red rentables creo que nos perjudica aumentar las interconexiones internacionales... todo esos recursos a renovables + acumulación.
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Veelicus #3 Veelicus
#2 Al contrario, las baterias estan bien, pero si tienes un exceso de produccion y hay otros paises muy industrializados como UK o Alemania a las que les puedes vender esa energia mucho mejor.
España lo tiene todo para ser un gran productor de energia verde, el problema es que en medio estan los franceses que tienen que amortizar sus centrales nucleares como sea.
Lo ideal seria un cable hacia Italia y otro hacia UK, pero imagino que sera muy costoso y quizas no sea rentable.
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