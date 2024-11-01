El recubrimiento de diamante casi duplica la eficiencia de refrigeración de un centro de datos de IA chino [ENG]

Unos investigadores chinos han desarrollado un nuevo material compuesto de diamante y cobre que, según afirman, puede mejorar la eficiencia de refrigeración de los centros de datos de inteligencia artificial (IA) hasta en un 80 %. El equipo de materiales funcionales de carbono —perteneciente al Instituto de Tecnología Industrial de Ningbo de la Academia China de Ciencias (CAS)— señaló que el material compuesto ya se había instalado en un nodo informático de IA en Zhengzhou, en la provincia de Henan, según informó China Science Daily.

#2 Pitchford
No sabía que el diamante tenía una conductividad unas 5 veces superior al cobre. Este compuesto cobre-diamante tiene como la mitad que el diamante, pero será más maleable y práctico.
azathothruna #3 azathothruna
Los colonizadores usan diamantes para complacer cazafortunas.
Los chinos lo usan como materia prima de fabricas.
jm22381 #4 jm22381
#3 Imagino que usarán diamantes sintéticos que son mucho más baratos.
azathothruna #5 azathothruna
#4 No creo que le hagan ascos a los "naturales"
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Digo yo, que si vale para un CPD de IA, valdrá para un CPD normal ¿no?

Queda chulo meter IA en todo, pero no creo que tenga más relación a que es uno de los usos de los centros de datos.
Penetrator #6 Penetrator
Diamantes y cobre. Suena baratísimo.
ronko #7 ronko
Te has dejado diamante en el minuto ....

A Minecraft meme.
