Los rectores advierten que la nueva Ley Universitaria de Andalucía bordea la inconstitucionalidad

Los rectores advierten que la nueva Ley Universitaria de Andalucía bordea la inconstitucionalidad

La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) cuestiona aspectos clave de la nueva Ley Universitaria mientras el PP defiende su legalidad apoyándose en informes jurídicos.

TonyStark #1 TonyStark
como si al PP le importara un huevo la opinión del constitucional, de la an, del cgpj o del tsj.... Total, la judicatura ya hace tiempo que decidió hacer pública su posición ideológica.
Escafurciao #7 Escafurciao
#1 hombre, la del supremo si le importa :shit:
Feindesland #3 Feindesland
Lo adiviné antes de leerlo: las universidades se qurejan de que controlarles la pasta va conhtra su autonomía. Un cládsico.

xD xD xD

Y controlarles la contratación, es incosntitucional.

Hijos de la gran... dejad de contratar ya a vuestros hijos y amantes como profesores.... (Ya sé, he vulnerado vuestra auonomía universitaria con eso)

A ver cuandpo les meten fuego a las universidades públicas de una vez. Y ni así se arreglarían.
TonyStark #4 TonyStark *
#3 que oportunamente se te ha olvidado comentar la nuevas figuras contractuales como “profesor singular invitado”, y el nombramiento de nueve miembros del Consejo Social por la JUUUNNTAAA.

Respecto al interventor externo... Las universidades públicas ya cuentan con órganos internos de control, por no hablar que evidentemente el interventor claro, dependerá de la junta, así que sus decisiones responderán a intereses gubernamentales más que académicos...

Vamos, si combinamos al interventor…   » ver todo el comentario
Lenari #6 Lenari
#4 La autonomía universitaria tenía sentido cuando la mayor parte de la población era analfabeta y las universidades ejercían de contrapeso al poder político y militar.

Ahora mismo, que resulta que tienes mejores cursos en youtube que los que puedan dar en cualquier universidad... la autonomía universitaria se ha convertido en un mamoneo oligopólico para amiguetes.
Blackat #2 Blackat
Expertos en corromper y delinquir siempre por la linea...bravo!! Viva el PP, viva el Mal, viva el capital!
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Bueno, como la amnistía. Al final todo depende de quien esté en el Constitucional.
