Los rectores advierten que la nueva Ley Universitaria de Andalucía bordea la inconstitucionalidad

La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) cuestiona aspectos clave de la nueva Ley Universitaria mientras el PP defiende su legalidad apoyándose en informes jurídicos.
Y controlarles la contratación, es incosntitucional.
Hijos de la gran... dejad de contratar ya a vuestros hijos y amantes como profesores.... (Ya sé, he vulnerado vuestra auonomía universitaria con eso)
A ver cuandpo les meten fuego a las universidades públicas de una vez. Y ni así se arreglarían.
Respecto al interventor externo... Las universidades públicas ya cuentan con órganos internos de control, por no hablar que evidentemente el interventor claro, dependerá de la junta, así que sus decisiones responderán a intereses gubernamentales más que académicos...
Vamos, si combinamos al interventor…
Ahora mismo, que resulta que tienes mejores cursos en youtube que los que puedan dar en cualquier universidad... la autonomía universitaria se ha convertido en un mamoneo oligopólico para amiguetes.