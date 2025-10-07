Los récords de la Media Maratón de Albacete han costado más de 22.000 euros

El Ayuntamiento contrató atletas extranjeros de élite "para batir el récord del evento". El Ayuntamiento de Albacete gastó más de 22.000 euros en contratar atletas extranjeros de élite para "batir el récord" de la Media Maratón. La cifra asciende hasta los casi 30.000 euros, si se incluyen los gastos de alojamiento.