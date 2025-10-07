edición general
Los récords de la Media Maratón de Albacete han costado más de 22.000 euros

Los récords de la Media Maratón de Albacete han costado más de 22.000 euros

El Ayuntamiento contrató atletas extranjeros de élite "para batir el récord del evento". El Ayuntamiento de Albacete gastó más de 22.000 euros en contratar atletas extranjeros de élite para "batir el récord" de la Media Maratón. La cifra asciende hasta los casi 30.000 euros, si se incluyen los gastos de alojamiento.

#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Que el dinero público no es de nadie!!!!!!!!!!!!!!! :take: :take: :take: :take: :take: :take:
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Ah, y encima contrató a dos empresas... no es que anunciara el premio para quien bata el record. Pues entonces hay varios premiados, los africanos que batieron el record, y 'cuñao' que se llevo el contrato y contactó seguramente con el africano más barato que pueda batir el record, y llevarse el la mayor pasta posible.
#7 alamajar
Unos 12 menasmes
#6 NeuronaSur
11 chistorras
Skiner #3 Skiner
Seguro que han sido africanos (Keniatas,Etiopes o parecido) los que han conseguido el record.
Albaceteños de pura cepa oiga :troll:
#5 Tecar
Los profesionales de las carreras no suelen ir a correr por amor al arte, no te jode.
Si quieres marcas hay que pagar a gente de nivel, y esto cuesta.
