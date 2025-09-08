'Bonica del tó', el nuevo concurso de belleza de CMMedia que busca a la oveja más bonita de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha Media (CMM) ha aprovechado el comienzo de la Feria de Albacete para presentar una de las principales novedades por las que apostarán esta temporada: el estreno de 'Bonica del tó', un concurso de belleza en el que buscarán a la oveja más bonita de la región.
| etiquetas: ovejas , concursos ganaderos , ganadería
es.wikipedia.org/wiki/Miss_Vaca
Y tiene éxito, de hecho la competición es emocionante
No te hace falta edredoning
pone cachondome parece intolerable