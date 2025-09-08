edición general
'Bonica del tó', el nuevo concurso de belleza de CMMedia que busca a la oveja más bonita de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha Media (CMM) ha aprovechado el comienzo de la Feria de Albacete para presentar una de las principales novedades por las que apostarán esta temporada: el estreno de 'Bonica del tó', un concurso de belleza en el que buscarán a la oveja más bonita de la región.

| etiquetas: ovejas , concursos ganaderos , ganadería
16 comentarios
mariKarmo #7 mariKarmo
#2 beeee beeeeeerr beeee
0 K 18
Pinky-e #3 Pinky-e
Estos concursos son muy habituales en Afganistán
1 K 23
devilinside #14 devilinside
#3 Allí creo que son más de cabras
0 K 12
Thornton #1 Thornton
¡Ojo que no es elmundotoday!
0 K 20
kkmonokk #16 kkmonokk
#1 Ni la Hora Chanante xD
0 K 9
Mamawoky #4 Mamawoky
si llegan al nivel de Miss Vaca (galicia), que lo dudo, y lo retrasmiten otro evento anual para mi calendario.
1 K 19
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
El Bonico del tó era un personaje chanante, lo hacía Carlos Areces. Era un tío con apariencia de alfeñique pero con una gran dosis de hijoputez interna.
1 K 18
pazentrelosmundos #15 pazentrelosmundos *
Ala! Es una burda copia de Miss vaca!!!

es.wikipedia.org/wiki/Miss_Vaca
0 K 14
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Espero que lo retransmitan por Antonia 3 o TeleCirco.
0 K 12
mono #5 mono
En Galicia tenemos uno muy parecido desde hace años, pero con vacas

es.wikipedia.org/wiki/Miss_Vaca

Y tiene éxito, de hecho la competición es emocionante
0 K 11
Skiner #6 Skiner
#5 trepidante sin duda :goatse: :troll:
0 K 7
mono #8 mono *
#6 Piensa que hay más cuernos que en La Isla de las tentaciones
0 K 11
Skiner #11 Skiner *
#8 Desde luego el olor a chotuno lo tienes asegurado :goatse:
No te hace falta edredoning :troll:
0 K 7
Jaime131 #10 Jaime131
Vergonzozo, están cosificando a las ovejas.
0 K 11
devilinside #13 devilinside
#10 Es una sexificacación de las ovejas que me pone cachondo me parece intolerable
0 K 12

