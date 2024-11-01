Récord histórico en la aviación argentina: casi 4,4 millones de pasajeros volaron en noviembre

Este viernes se conoció un hito histórico en la aviación civil argentina, ya que según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), casi 4.4 millones de pasajeros viajaron en Argentina durante el mes de noviembre, posicionándolo como el mes de mayor actividad en la historia de la aviación del país. En primer lugar, se destaca un aumento del 4% respecto al 2023, en materia de pasajeros registrados, y un impactante 7% respeto del pasado 2024. La cifra crece aún más en los viajes internacionales, un salto del 14% interanual.