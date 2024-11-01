edición general
Récord histórico en la aviación argentina: casi 4,4 millones de pasajeros volaron en noviembre

Este viernes se conoció un hito histórico en la aviación civil argentina, ya que según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), casi 4.4 millones de pasajeros viajaron en Argentina durante el mes de noviembre, posicionándolo como el mes de mayor actividad en la historia de la aviación del país. En primer lugar, se destaca un aumento del 4% respecto al 2023, en materia de pasajeros registrados, y un impactante 7% respeto del pasado 2024. La cifra crece aún más en los viajes internacionales, un salto del 14% interanual.

| etiquetas: argentina , aviación
Ddb #1 Ddb
¿No serán argentinos saliendo de Argentina a la carrera?
5 K 53
frg #2 frg
#1 Me has robado el comentario, porque si son vuelos internos, seguro hay trampa (ahora viene #0 a decir las bondades del nuevo y plácido régimen), y si no son internos me parecen pocos los que se han ido :troll:
2 K 29
#3 Rixx *
#1 El mayor porcentaje es en vuelos internacionales, 14%. Huyendo del manicomio :troll:
1 K 13
Findeton #4 Findeton
#3 Más bien, ahora tienen dinero para viajar. No hay datos que indiquen dicha "huida".
0 K 11

