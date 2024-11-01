·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6548
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4666
clics
Momentos increíbles de animales cagando
4325
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
3540
clics
Un tomate a 9 dólares y 50 centavos te explica quién va a ganar las elecciones de Nueva York
3781
clics
El rancho australiano que es más grande que cincuenta países
más votadas
635
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
521
Mazón miente hasta el final: los bulos de su discurso de dimisión
386
La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda
407
Un juez de Barcelona sentencia que llamar "nazi" y "matón" a Daniel Esteve no atenta contra su honor
348
Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
149
clics
Recibe por error el sueldo de todos sus compañeros y se niega a devolver el dinero: "Esos millones me pertenecen"
El dinero estaba destinado al pago de los salarios de 34 empleados de una sucursal completamente distinta a la suya.
|
etiquetas
:
dinero
,
error
,
empresas
4
1
0
K
60
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
60
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
#0
Rusia.
1
K
23
#4
xyria
Yo transferí erróneamente el salario a una chica que ya no trabajaba en la empresa, había causado baja el mes anterior. Fui a su casa, y le pedí, por favor, que reintegrara el dinero, que si no tendría que pagarlo de mi bolsillo (en aquella época yo era asalariado). Ella que nones, que me buscara la vida y que no la estuviera molestando. Fui a la guardia civil a denunciar el caso: ni me tomaron declaración, simplemente me pidieron el domicilio de la chica y mi número de teléfono. A poco de llegar del despacho, recibí una llamada de la chica: ya había hecho una transferencia a la orden de la empresa.
1
K
21
#5
camvalf
#4
la harían una propuesta que no pudo rechazar...
0
K
12
#3
rob
Espero que sus ventanas tengan un buen sistema de cierre.
0
K
14
#2
Fedorito
Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente