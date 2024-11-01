edición general
5 meneos
149 clics
Recibe por error el sueldo de todos sus compañeros y se niega a devolver el dinero: "Esos millones me pertenecen"

Recibe por error el sueldo de todos sus compañeros y se niega a devolver el dinero: "Esos millones me pertenecen"

El dinero estaba destinado al pago de los salarios de 34 empleados de una sucursal completamente distinta a la suya.

| etiquetas: dinero , error , empresas
4 1 0 K 60 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
#0 Rusia.
1 K 23
xyria #4 xyria
Yo transferí erróneamente el salario a una chica que ya no trabajaba en la empresa, había causado baja el mes anterior. Fui a su casa, y le pedí, por favor, que reintegrara el dinero, que si no tendría que pagarlo de mi bolsillo (en aquella época yo era asalariado). Ella que nones, que me buscara la vida y que no la estuviera molestando. Fui a la guardia civil a denunciar el caso: ni me tomaron declaración, simplemente me pidieron el domicilio de la chica y mi número de teléfono. A poco de llegar del despacho, recibí una llamada de la chica: ya había hecho una transferencia a la orden de la empresa.
1 K 21
camvalf #5 camvalf
#4 la harían una propuesta que no pudo rechazar...
0 K 12
rob #3 rob
Espero que sus ventanas tengan un buen sistema de cierre.
0 K 14
Fedorito #2 Fedorito
Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.
0 K 11

menéame