publicadas
en cola
8 comentarios
todos los comentarios
8
meneos
56
clics
El rechazo a los brasileños avanza en Portugal: del estereotipo sexual a ofrecer dinero por su cabeza
El 51% de los portugueses opina que debería reducirse la cifra de brasileños, la comunidad de extranjeros más numerosa y la que más denuncia casos de discriminación
|
etiquetas
:
portugal
,
xenofobia
,
brasil
1
K
78
actualidad
8 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
www.meneame.net/m/Artículos/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
0
K
20
#5
Dragstat
*
Brasil con 20 veces más población y nivel de vida más bajo puede inundar a Portugal fácilmente, esto acaba de empezar y ya están así, con el envejecimiento galopante que tienen mejor que piensen bien lo que van a hacer. Via española o japonesa.
0
K
20
#3
HeilHynkel
Esas mulatas brasileñas que vienen a eclipsar a las bellezas portuguesas ...
0
K
20
#8
Pertinax
#6
Esto iba para
#3
0
K
19
#2
Pertinax
#0
Muro de pago.
0
K
19
#6
Pertinax
Hay un poco de comentario en tu machismo.
0
K
19
#7
bronco1890
En España también hay gente que no le tiene cariño a los "sudacas" pero siguen siendo una minoría.
Los portugueses son mucho más educados, tranquilos y alejados de extremismos que nosotros, seguramente habrá algún caso pero muchos menos que aquí sin ir más lejos.
0
K
11
#4
DayOfTheTentacle
Substitució? Nah.. feixista!
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Los portugueses son mucho más educados, tranquilos y alejados de extremismos que nosotros, seguramente habrá algún caso pero muchos menos que aquí sin ir más lejos.