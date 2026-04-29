·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6045
clics
Mujeres orinando en Londres, 1995 [Eng]
7259
clics
Falacias de datos a evitar
4463
clics
¿Adiós al aire acondicionado tal y como lo conocemos? Científicos desarrollan una refrigeración de bajo consumo mediante impresión 3D
4561
clics
Stephen King ridiculiza al periodista de ultraderecha Javier Negre
5349
clics
Mierda de ciudad, por Mauro Entrialgo
más votadas
480
La UCO de las dos velocidades de Antonio Balas: microscopio para unos, calendario lunar para otros
408
Greenpeace identifica los 4 bulos del apagón que están propagando las eléctricas y el PP
310
Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una agresión en una cafetería
311
La Fiscalía de Madrid estalla contra el juez Peinado: tacha de "meras conjeturas" el juicio a Begoña Gómez
344
La 'burla' de Mazón en las Corts cuando una diputada de Compromís le reprocha que "se está pegando la vidorra del siglo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
50
clics
Rebelión vecinal en un pueblo de Zamora por los escándalos de un concejal: sus 150 vacas salvajes campan a sus anchas
Reses descontroladas asfixian la convivencia en esta zona de Zamora entre ataques a la Guardia Civil, montes comunales "okupados" y el cobro de ayudas públicas bajo sospecha
|
etiquetas
:
zamora
,
vacas salvajes
4
1
0
K
52
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Feindesland
*
Aquí en León también pasa eso de las vacas asilvestradas....
0
K
19
#2
Ludovicio
¿Perderá el partido de gobierno en esa localidad el voto por ese hecho?
Algo me dice que no.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Algo me dice que no.