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Rebelión vecinal en un pueblo de Zamora por los escándalos de un concejal: sus 150 vacas salvajes campan a sus anchas

Rebelión vecinal en un pueblo de Zamora por los escándalos de un concejal: sus 150 vacas salvajes campan a sus anchas

Reses descontroladas asfixian la convivencia en esta zona de Zamora entre ataques a la Guardia Civil, montes comunales "okupados" y el cobro de ayudas públicas bajo sospecha

| etiquetas: zamora , vacas salvajes
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2 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
Feindesland #1 Feindesland *
Aquí en León también pasa eso de las vacas asilvestradas.... :palm:
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Ludovicio #2 Ludovicio
¿Perderá el partido de gobierno en esa localidad el voto por ese hecho?
Algo me dice que no.
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menéame