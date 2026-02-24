Reaniman a una gaviota en pleno partido tras noquearla tras un saque de puerta

Insólita escena la que dejó un partido de una liga amateur en Turquía. En pleno saque de puerta, el guardameta impactó de lleno con una gaviota que sobrevolaba el área. El ave cayó al césped ante la incredulidad de jugadores y aficionados. Lejos de quedarse en la anécdota, el susto dio paso a un gesto que arrancó el aplauso general. Uno de los futbolistas corrió hacia el animal y, con sumo cuidado, comenzó a practicarle maniobras de reanimación sobre el terreno de juego.