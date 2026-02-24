edición general
Reaniman a una gaviota en pleno partido tras noquearla tras un saque de puerta

Insólita escena la que dejó un partido de una liga amateur en Turquía. En pleno saque de puerta, el guardameta impactó de lleno con una gaviota que sobrevolaba el área. El ave cayó al césped ante la incredulidad de jugadores y aficionados. Lejos de quedarse en la anécdota, el susto dio paso a un gesto que arrancó el aplauso general. Uno de los futbolistas corrió hacia el animal y, con sumo cuidado, comenzó a practicarle maniobras de reanimación sobre el terreno de juego.

cocolisto #2 cocolisto
¡Tras, tras!. Rosalía xD xD
pitercio #4 pitercio
Esa gaviota está seca como un palo desde el momento que sale del campo.
BastardWolf #1 BastardWolf
No le hago el boca-a-boca a una gaviota ni aunque de ello dependiera mi vida
manzitor #5 manzitor
#1 Que el PP tenga una gaviota por emblema igual es casualidad... (o causalidad)
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
Tras unos instantes de máxima tensión,

Sí, bueno.
