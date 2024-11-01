·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12470
clics
El tuit de Feijóo sobre la amenaza de Trump que ha desatado la indignación: "Puede ser este el peor tuit que haya puesto un político nunca"
9175
clics
La Unión Europea ha quedado retratada
8224
clics
El bueno de Hermann se ha olvidado de cambiar de cuenta
12492
clics
Morderte la lengua
6445
clics
Glosario japonés de errores comunes al usar palillos [Eng]
más votadas
854
Sánchez pide a la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel tras su brutal oleada de bombardeos en Líbano
767
Pedro Sánchez exige incluir a Líbano en el alto el fuego y ataca a Netanyahu por 'su intolerable desprecio por la vida y el derecho internacional'
609
China y España blindan su alianza estratégica con la cuarta visita de Sánchez a Pekín
581
Sánchez: “El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo”
484
Crisis en Líbano: Israel arresta a un casco azul y la ONU habla de violación del derecho internacional
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
17
clics
Reabrir un estrecho que ya estaba abierto: por qué Ormuz es la baza decisiva de Irán en la negociación para el fin de la guerra
La torpeza estratégica de Donald Trump ha otorgado a Teherán un activo del que hasta ahora carecía: el control del estrecho de Ormuz, convertido en su arma principal en la guerra.
|
etiquetas
:
ormuz
,
irán
,
eeuu
,
petróleo
,
estrecho. golfo pérsico
5
2
0
K
83
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
83
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ombresaco
“El poder de destruir una cosa es el control absoluto sobre ella” Dune (1965)
7
K
64
#1
Verdaderofalso
*
Y con esos últimos días, Trump-Netahanyu reafirman que usar Ormuz como arma de presión para intentar parar la guerra es efectiva
0
K
20
#5
Tensk
#4
Primera noticia, pero vamos, que si estoy en lo cierto ese comportamiento no sería del todo legal. Es como si a España y Marruecos les diese por cerrar Gibraltar.
0
K
11
#3
Tensk
Alguien que sepa más de esto que yo: Si la parte sur del estrecho es de Omán ¿no pinta nada a la hora de decidir quién pasa o no pasa?
0
K
11
#4
Cantro
#3
Irán ha dicho que compartirían ese control con Omán, que estará más que feliz de recibir dinero gratis
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente