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Reabrir un estrecho que ya estaba abierto: por qué Ormuz es la baza decisiva de Irán en la negociación para el fin de la guerra

Reabrir un estrecho que ya estaba abierto: por qué Ormuz es la baza decisiva de Irán en la negociación para el fin de la guerra

La torpeza estratégica de Donald Trump ha otorgado a Teherán un activo del que hasta ahora carecía: el control del estrecho de Ormuz, convertido en su arma principal en la guerra.

| etiquetas: ormuz , irán , eeuu , petróleo , estrecho. golfo pérsico
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5 comentarios
5 2 0 K 83 actualidad
ombresaco #2 ombresaco
“El poder de destruir una cosa es el control absoluto sobre ella” Dune (1965)
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Y con esos últimos días, Trump-Netahanyu reafirman que usar Ormuz como arma de presión para intentar parar la guerra es efectiva
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#5 Tensk
#4 Primera noticia, pero vamos, que si estoy en lo cierto ese comportamiento no sería del todo legal. Es como si a España y Marruecos les diese por cerrar Gibraltar.
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#3 Tensk
Alguien que sepa más de esto que yo: Si la parte sur del estrecho es de Omán ¿no pinta nada a la hora de decidir quién pasa o no pasa?
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Cantro #4 Cantro
#3 Irán ha dicho que compartirían ese control con Omán, que estará más que feliz de recibir dinero gratis
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menéame