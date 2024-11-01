edición general
10 meneos
189 clics
La Razón sabe cuál es el genocidio que importa (Viñeta)

La Razón sabe cuál es el genocidio que importa (Viñeta)  

STOP genocidio. Reivindicación reivindicativa de futuribles e hipotéticos! Es que nadie va a pensar en los augurios? Basada en el artículo El corazón me late y el aborto "mata" de Enrique Jaureguizar Cervera: www.larazon.es/salud/corazon-late_2025032567e27ea7b425ef0001eb8b53.htm

| etiquetas: la razón , genocidio , viñeta , abortos , fetos
8 2 1 K 98 actualidad
12 comentarios
8 2 1 K 98 actualidad
Kachemiro #2 Kachemiro
Vaya caspa
2 K 45
sotillo #12 sotillo
#2 Una que va cubrir España como si fuera una Filomena durante años si esta chusma llega al poder
1 K 23
Elanarkadeloshuevos #1 Elanarkadeloshuevos
¡Que asco! Joder ¿Es que no pueden dejar de superarse en ser despreciables y criminales? Vayan se a la mierda.
3 K 33
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Es otra manera de blanquear el genocidio.
2 K 28
Veelicus #6 Veelicus
Me encantan los derechuzos, siempre reclamando los derechos de los no-natos pero en cuanto nacen... que les jodan, sobre todo si son pobres.
Deberian hacerselo mirar.
1 K 16
#7 cunaxa
La Raón es un medio de información de mierda que no quiere decir la verdad, lo que quiere es hacer propaganda.
No sé por qué os dedicáis algunos a vivir en este submundo de mierda.
Eso no es cultura. Eso es gentuza de los barrios bajos haciendo cosas propias de gentuza de los barrios bajos.
1 K 11
#9 JimmyTM
#7 Como dijo el chino Cudeiro Sun Tzu: Conoce a tu enemigo.
0 K 13
#4 Galton
Erronea: son 1.000.000 de niños no nacidos.
0 K 9
Lamantua #11 Lamantua
Es Marhuenda, que esperas.
0 K 9
#3 xaxipiruli
Puto asco
0 K 7
Pepa56 #10 Pepa56
Luego son partidarios de las guerras y de la pena de muerte. Que contradicción!!!!!
0 K 6

menéame