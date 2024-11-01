El rápido declive climático de Europa: olas de calor de 25 días y 35ºC en el Subártico escandinavo

“La práctica totalidad del continente, el 95% de sus tierras, vivió temperaturas por encima de la media en 2025, con Reino Unido, Noruega e Islandia registrando su año más cálido, e Irlanda, Suecia y Finlandia sufriendo su segundo año más caluroso”. Esta frase de Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), da idea de en qué estado está y hacia dónde se dirige el clima del viejo continente.