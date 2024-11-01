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El rápido declive climático de Europa: olas de calor de 25 días y 35ºC en el Subártico escandinavo

El rápido declive climático de Europa: olas de calor de 25 días y 35ºC en el Subártico escandinavo

“La práctica totalidad del continente, el 95% de sus tierras, vivió temperaturas por encima de la media en 2025, con Reino Unido, Noruega e Islandia registrando su año más cálido, e Irlanda, Suecia y Finlandia sufriendo su segundo año más caluroso”. Esta frase de Samantha Burgess, responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), da idea de en qué estado está y hacia dónde se dirige el clima del viejo continente.

| etiquetas: cambio climático , europa , temperaturas , olas de calor
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1 comentarios
16 4 0 K 199 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta
Esos 50000 tíos están siempre movilizados. Creo recordar que 40000 ya tenían base permanente en el Golfo o sea que no ha cambiado mucho.
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