Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: "Es una una imagen terrorífica"  

entre los dos convoyes implicados en el accidente hay casi un kilómetro de distancia, lo que puede dar idea de la violencia del impacto. Visiblemente emocionado, Moreno ha relatado que nada más producirse el accidente y recibir información por parte del 112 puso en marcha a toda la Policía Local y personal de Protección Civil de su pueblo. Y también de los municipios de alrededores. "Todo el mundo se ha volcado. Incluso hay gente del pueblo llevando a personas a Huelva", asegura.