edición general
10 meneos
54 clics
Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: "Es una una imagen terrorífica"

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: "Es una una imagen terrorífica"  

entre los dos convoyes implicados en el accidente hay casi un kilómetro de distancia, lo que puede dar idea de la violencia del impacto. Visiblemente emocionado, Moreno ha relatado que nada más producirse el accidente y recibir información por parte del 112 puso en marcha a toda la Policía Local y personal de Protección Civil de su pueblo. Y también de los municipios de alrededores. "Todo el mundo se ha volcado. Incluso hay gente del pueblo llevando a personas a Huelva", asegura.

| etiquetas: rafael moreno , alcalde de adamuz: es una una imagen terrorífica
8 2 0 K 92 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 92 actualidad
Comentarios destacados:    
meroespectador #4 meroespectador *
El ministro no aporta nada en el lugar del accidente para hacerse una foto, es más, estorba. Solo tiene que estar en un centro de control, informar, coordinar y dejar trabajar. Su ataque gratuito no aporta nada a la situación más que usar la tragedia para generar odio.
6 K 82
manbobi #7 manbobi *
#4 Pero cómo no va a estar presente en el lugar del accidente el ministro responsable del servicio. Quién debería estar si no?
0 K 12
meroespectador #8 meroespectador
#7 Porque es un tipo que no es un técnico, no va a rescatar gente, ni sirve para nada que esté ahí. El tiene que escuchar a los expertos sobre el tema, coordinar con los responsables, conseguir recursos e informar a la población. El presentarse ahí solo va a movilizar vehículos y escoltas que solo van ocupar el espacio y recursos de otros especialistas que si son necesarios en el momento, solo estorba, no aporta nada. Ya se acercará para la foto cuando todo pase.
1 K 19
manbobi #9 manbobi
#8 Entre otras cosas estar ahí sirve para escuchar a los expertos sobre el tema, coordinar con los responsables, conseguir recursos e informar a la población...
Peto bueno, es tu opinión.
0 K 12
smilo #10 smilo *
#4 sabes lo que pasa? Que haga lo que haga el ministro lo van a criticar. Si va al lugar de los hechos le dirán que hacia fuera del puesto de mando y si no va por qué no ha ido. La cosa es desgastar políticamente
#9 llámame loco, pero hay una cosa muy útil que se llama teléfono que puedes llamar, comunicarte por internet y estar informado sin tener que estar en el lugar de los hechos. Aparte de la foto no vale para nada estar alli
0 K 12
manbobi #12 manbobi
#10 Pero cómo no va a valer para nada que el responsable esté en el sitio? Cómo sería mejor? Por videoconferencia? Madre mía.
0 K 12
meroespectador #11 meroespectador
#9 Los generales no están en el campo de batalla sino en los centros de mando por algo.
0 K 7
manbobi #13 manbobi
#11 Esto no es una guerra, es un accidente ferroviario. El ministro no está en riesgo de que lo mate un tren.
0 K 12
Spirito #3 Spirito *
Así es.

El alcalde se ve honesto y no cabe duda que en ese pueblo y alrededores están haciendo cuanto pueden y, en fin... una verdadera tragedia.

Tremendo.
3 K 47
#5 ldoes *
Para #_1 un buen ministro es aquel que aparece y pone cara de consternado y no se mete en cosillas técnicas. Y si hubiese hecho exactamente eso, entonces para #_1, sospecho que un buen ministro sería aquel que no aparece sólo para la fotografía, el que se recluye en su despacho y mantiene los contactos pertinentes y ofrece explicaciones técnicas a la población.
2 K 24
Gadfly #2 Gadfly
Bueno, no defenderé yo al simio de Oscar, pero parece logico que si el accidente ocurrio en Adamuz, sean ellos los primeros en atender y ayudar a las victimas, digo yo...
2 K 23
Jaime131 #14 Jaime131
Si el ministro fuera de otro partido, esto se llenaría de mensajes poniéndole a parir por no presentarse en el lugar de los hechos, y pidiendo su dimisión.
0 K 10
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
este alcalde, del PSOE, transmite mucha más credibilidad, confianza y cercanía que quien tiene las competencias y la responsabilidad en todo esto, un tal Óscar Puente, que fue incapaz tras más de 6 horas desde producirse el accidente, de desplazarse ni por la noche ni de madrugada al lugar de los hechos. en proporción de recursos, el ayuntamiento de Adamuz es el que más personal y recursos ha dedicado. y ahora tendrá que aguantar y ponerle buena cara al ministro cuando aparezca por allí, si es que aparece, y se ponga a decir sus cosillas técnicas y que si redes sociales y blablablá. eres un jeta, Óscar, no te mereces que nadie te dé más credibilidad porque la pierdes a cada tuit que publicas!
14 K -61
JuanCarVen #6 JuanCarVen *
#1 El ministro y el presidente de la Junta hace horas que están en Córdoba, pero que el odio que rezumas te lo deberías hacer mirar.
Si tú única habilidad es odiar búscate un hobby.
3 K 37

menéame