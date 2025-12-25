Radiografía de la vivienda en Baleares: «hay un gran desajuste entre los sueldos y lo que cuesta vivir». Muchas personas de clase media ya no encuentran un hogar

«La mayoría de los mallorquines viven un momento crítico, desde los muy vulnerables a los que tienen un sueldo de 2.000€ pero tampoco les basta para alquilar o comprar una vivienda». Las administraciones no han desarrollado un parque de vivienda protegida en alquiler capaz de atender a los colectivos que por sus ingresos no pueden acceder al mercado libre. «Hemos llegado a esta situación por falta de voluntad política, por no hacer leyes en beneficio de los ciudadanos y favorecer a los especuladores, que están comprando todo lo que pueden».
| etiquetas: baleares , vivienda , sueldos , desajuste
Las viviendas son para las personas no para los trabajadores
Los trabajadores tienen sus chozas, les gusta vivir apiñados en pisos con camas calientes
Es un modo de vida mucho más eficiente, ya que cada cama se aprovecha 100% en 3 turnos de 8 horas y el resto del tiempo, pues a trabajar para el turista, que es lo que importa.
De hecho, al trabajador bueno lo que no le gusta es el Estado intervenga en estas cosas y prefiere no tener ayudas y que las cosas valgan lo que decida el Amo.
Es interesante como el libertarra rebuzna sobre lo que admira a Singapur ... pero en este tema, no saben lo que es Singapur. Y mira que es una isla también.
No enviéis noticias aporofóbicas. Debemos ser respetuosos con las personas que consideran que la pobreza es algo tan estupendo como para incluso defender como un derecho el poder hacer nacer, y criar, a sus propias proles en ella, a que sus proles también hereden y les agradezcan, en forma de pensiones, esa pobreza, esa precariedad, esa desigualdad inmerecida, ese capitalismo, esa monarquía y… » ver todo el comentario