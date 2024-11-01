Racistas, fascistas y antisemitas: así son los ultras polacos que ha sembrado el terror en Vallecas

El fútbol ha vuelto a mostrar una vez más su peor cara. El Rayo Vallecano se enfrenta este jueves al Lech Poznan en la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, en un duelo en el que los de la franja quieren prolongar su invicto europeo arropados por su fuerte feudo para mantener su condición de equipo del 'top 8', ante un conjunto polaco que viene de sufrir su primera derrota en la competición ante un rival inferior.