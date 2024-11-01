edición general
9 meneos
31 clics
Racistas, fascistas y antisemitas: así son los ultras polacos que ha sembrado el terror en Vallecas

Racistas, fascistas y antisemitas: así son los ultras polacos que ha sembrado el terror en Vallecas

El fútbol ha vuelto a mostrar una vez más su peor cara. El Rayo Vallecano se enfrenta este jueves al Lech Poznan en la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, en un duelo en el que los de la franja quieren prolongar su invicto europeo arropados por su fuerte feudo para mantener su condición de equipo del 'top 8', ante un conjunto polaco que viene de sufrir su primera derrota en la competición ante un rival inferior.

| etiquetas: futbol , lech poznan , polonia , vallecas , ultras , racistas , fascistas
7 2 0 K 96 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 96 actualidad
karakol #4 karakol
Con Bukaneros han pinchado en hueso.
0 K 20
Battlestar #1 Battlestar
No les han pasado el memo que dice que la turboderecha está ahora alineado con israel? :troll:
0 K 10
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
#1 Depende, hay que ir contra alguien.
0 K 11
RoterHahn #3 RoterHahn *
#1
Los Polacos tienen sus ordenes de prioridades.
1. Rusia
2. Alemania
3. Musulmanes
4. Judios
5. LGTBI

Los puntos 3,4, 5 son intercambiables.
0 K 14

menéame